Philippe Vigreux, lauréat 2025 du Grand Prix SGDL / ministère de la Culture

Le lauréat 2025 succède à Terje Sinding (2024), Andrée Luck-Gaye (2023), Robert Amutio (2022), Sophie Benech (2021), Jean-Pierre Richard (2020) et Anne Colin du Terrail, première lauréate en 2019.

Un parcours érudit et exigeant

Diplômé d’un DEA de musicologie et d’un doctorat ès Lettres et Sciences humaines, Philippe Vigreux a été chercheur au CEDEJ du Caire (CNRS) entre 1989 et 1992. Il y a conduit des recherches sur l’histoire de la musique égyptienne moderne, publiant plusieurs articles de référence. Au sein de cette institution, il a également dirigé le Marché du Livre Arabe, un programme d’aide documentaire à la recherche soutenu par le ministère de la Recherche et de la Technologie, contribuant activement à la valorisation du patrimoine littéraire et intellectuel du monde arabe.

Philippe Vigreux est reconnu pour avoir traduit certains des plus grands auteurs de langue arabe, parmi lesquels Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature 1988, dont il a signé la traduction de la célèbre Trilogie du Caire. Son travail couvre également des domaines variés — romans, nouvelles, essais, théâtre, mais aussi littérature classique. On lui doit notamment la traduction des Séances (Maqâmât) d’al-Hamadhânî (Xe siècle), chef-d’œuvre fondateur de la prose arabe.

Par la précision de sa langue et la rigueur de sa méthode, il s’impose comme une figure majeure de la traduction littéraire contemporaine. Son œuvre, profondément marquée par la recherche d’équilibre entre fidélité philologique et souffle narratif, illustre la vitalité du dialogue entre les cultures arabes et francophones, partage le jury.

Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres depuis l’été 2019, Philippe Vigreux est reconnu tant pour son exigence intellectuelle que pour son engagement dans la transmission des savoirs.

Créé en 2019, le Grand Prix SGDL / ministère de la Culture pour l’œuvre de traduction consacre chaque année un traducteur ou une traductrice émérite. Il reflète la volonté commune du ministère de la Culture et de la Société des Gens de Lettres de valoriser un métier essentiel à la diversité éditoriale et au dialogue interculturel.

Le jury 2025 était présidé par Évelyne Chatelain et composé de Sophie Aslanides (ATLF), Elena Balzamo, Jacqueline Carnaud, Anne Colin du Terrail, Barbara Fontaine, Christine Jordis, Dominique Le Brun, Margot Nguyen Beraud (ATLAS) et Jérôme Orsoni.

Décerné chaque année par un jury indépendant placé auprès de la SGDL, le prix est remis conjointement par le ministre chargé de la Culture et le président de la SGDL. Il entend incarner une reconnaissance majeure pour celles et ceux qui, dans l’ombre des textes, font dialoguer les mondes par la traduction.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com