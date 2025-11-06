La Bande nomme Vincent-Pierre Brat à la tête de son service de presse

L’agence, fondée en 2019 et dirigée par Arnaud Labory, avec Anaïs Hervé à la direction adjointe, a nommé Vincent-Pierre Brat au poste de responsable du service de presse. Salarié de La Bande depuis septembre 2020, il y a gravi les échelons : d’abord assistant communication, puis chef de projet, avant son nouveau rôle

À ce poste, il assure la coordination des promotions littéraires pour les maisons d’édition et le lancement d’événements à Paris et en régions : La Fête de la librairie indépendante, le Prix Wepler–Fondation La Poste, le Festival du Livre ou encore le Prix Régine Deforges du premier roman.

Il fait également partie de l’équipe presse du Festival Off d’Avignon et du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, et a accompagné plusieurs médias culturels, notamment Les Inrockuptibles et Transfuge, dans leurs campagnes de communication et la mise en valeur de leurs prix littéraires.

Déjà partenaire du Festival du Livre de Montmorillon pour les relations presse et le Prix Régine Deforges du premier roman, l’agence La Bande voit par ailleurs son rôle élargi : elle assurera désormais la programmation artistique de l’édition 2026, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin prochains.

Dans la continuité de cette dynamique, Chicken Studio, né au sein de l’agence, consolide son positionnement comme studio de création vidéo dédié à la communication culturelle et artistique. Making-of, aftermovies, portraits d’artistes, reportages, interviews… basé à Paris, le studio accompagne des acteurs nationaux et internationaux, parmi lesquels le Festival d’Angoulême, Le Petit Prince ou Libella.

L’agence La Bande collabore avec de nombreux acteurs majeurs du monde du livre et de la culture. Parmi ses clients figurent des maisons d’édition de premier plan — Gallimard, Flammarion, Seuil, Stock, Belfond, Actes Sud, Denoël, Allary Éditions, Éditions de l’Observatoire, Les Arènes, ou plus récemment La Tribu, première maison d'édition du groupe Les Nouveaux Éditeurs. Parmi les clients plus récents, on trouve JC Lattès, Finitude, Les éditions de La Martinière, Le Cherche Midi, Picquier, ou Monsieur Toussaint Louverture.

Côté partenariats institutionnels et médias, La Bande travaille par exemple avec la FNAC, SNCF Gares & Connexions, ou encore Rakuten Kobo.

Crédits photo : La Bande

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com