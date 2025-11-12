Ulule et ActuaLitté s'engagent pour la création littéraire et de la bibliodiversité

Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025
Depuis la signature d'un premier accord en juillet 2024, une cinquantaine de projets a bénéficié d’un article dédié sur ActuaLitté, mettant en lumière leur démarche et leur campagne de financement.
Cette exposition a permis à la quasi-totalité de ces initiatives d’atteindre — voire de dépasser — leur objectif de collecte.
Un dossier spécial réunit désormais l’ensemble de ces campagnes, offrant un panorama vivant de la création éditoriale soutenue par les lecteurs eux-mêmes.
« Grâce aux outils du financement participatif, des projets voient le jour avec le soutien de communautés engagées. Ulule propose un modèle alternatif qui participe pleinement à la bibliodiversité », souligne Nicolas Gary, directeur de la publication d’ActuaLitté.
Fort de ces premiers résultats, le partenariat franchit une nouvelle étape. Désormais, tout projet lié au livre ou à la lecture lancé sur Ulule bénéficiera d’une mise en avant sur ActuaLitté.
Chaque campagne fera l’objet d’un article de présentation détaillant sa singularité, son ambition et son apport à l’écosystème du livre.
Cette initiative commune s’inscrit dans une volonté partagée :
• soutenir la création indépendante,
• encourager la diversité éditoriale,
• favoriser la rencontre entre porteurs de projets, lecteurs et professionnels du secteur.
« ActuaLitté est incontournable dans le monde du livre. Le livre est incontournable dans le monde du crowdfunding. Au quotidien, Ulule accompagne des centaines d’auteurs, éditeurs et libraires pour leur donner les meilleures chances de succès », assure Alexandre Boucherot, cofondateur et président d’Ulule.
Et d'ajouter : « L’opportunité de ce partenariat est double : donner unitairement de la visibilité aux projets Ulule (ce qui est extraordinaire !), mais aussi mettre en place un véritable observatoire des nouvelles tendances du secteur. »
On pourra retrouver la présentation de ce nouvel outil à cette adresse (inscription obligatoire, mais gratuite).
