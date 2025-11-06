Le Décaméron illustré par l'auteur et les peintres de son époque

On croyait connaître Le Décaméron, on le redécouvre. Publié chez Diane de Selliers dans la collection « La Petite Collection », ce livre d’art fait revivre le chef-d’œuvre de Boccace dans un éclat de mots et d’images. Écrit au lendemain de la peste de 1348, le récit s’ouvre sur dix jeunes Florentins qui fuient la ville pour se réfugier à la campagne. Pendant dix journées, chacun raconte une histoire : cent nouvelles en tout, pleines d’amour, de ruse, de tendresse ou d’ironie. Derrière la légèreté apparente, c’est toute la société du XIVᵉ siècle que Boccace met en scène, avec une liberté de ton et une malice qui n’ont pas pris une ride.

L’ouvrage est magnifiquement illustré par plus de cinq cents œuvres d’art, reproduites en couleurs : fresques de Giotto et de Lorenzetti, peintures de Botticelli, miniatures issues des premiers manuscrits, et même des dessins attribués à Boccace lui-même. Une nouvelle campagne photographique met en valeur ces trésors restaurés, des coffres de mariage aux plateaux d’accouchée, des scènes de ville aux paysages toscans. L’ensemble compose un voyage visuel éblouissant dans la Florence du Trecento.

Les textes lumineux de Vittore Branca, grand spécialiste de Boccace à l’origine de cette édition, accompagnent la traduction dirigée par Christian Bec. Elles replacent l’œuvre dans son contexte : celui d’une société bourgeoise et marchande en plein essor, où la parole devient un espace de liberté. Boccace, avec son humour et sa finesse, y célèbre la vie, les passions humaines et la force du récit, affirmant qu’aucune parole honnête ne saurait corrompre un esprit sain.

Ce Décaméron réunit tout ce qui fait le charme des grands classiques : l’intelligence, la beauté, l’irrévérence et la joie de raconter. C’est un livre à offrir autant qu’à contempler, un pont entre littérature et peinture, entre le Moyen Âge et nous. À l’approche des fêtes, il s’impose comme un cadeau d’exception, un objet à la fois savant, raffiné et lumineux.