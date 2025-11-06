Le Salon du livre de Montréal menacé par la grève des transports

À moins de deux semaines de l’ouverture du Salon du livre de Montréal (SLM), prévu du 19 au 23 novembre au Palais des congrès, l’inquiétude grandit dans le milieu littéraire. Le conflit de travail à la Société de transport de Montréal (STM) menace la tenue normale de l’événement.

Depuis le 2 novembre, les employés d’entretien sont en grève, perturbant fortement le service de métro et d’autobus, tandis qu’un nouvel avis de grève a été déposé pour les 15 et 16 novembre. Le SLM, rendez-vous incontournable de l’édition québécoise, redoute une chute de fréquentation.

Une mobilisation culturelle inédite

Pour l’édition 2025, le Salon rappelle que « près de 75 % des visiteurs se déplacent en transport en commun à différents moments de la journée ». Or, selon la STM, le métro n’ouvre désormais qu’entre 6 h 30 et 9 h 30, puis entre 14 h 45 et 17 h 45, et de 23 h jusqu’à la fermeture, jusqu’au 28 novembre. La société précise d’ailleurs : « Le service aux écoles respecte les horaires restreints bus du 2 au 28 novembre. »

Le 31 octobre, les principales associations du livre — éditeurs, libraires, distributeurs et bibliothèques — ont publié une lettre ouverte soulignant que « le conflit de travail à la STM compromet sérieusement l’accès du public, des élèves et des professionnels au Salon du livre de Montréal ».

Dans un courrier transmis aux médias, le directeur général du Salon, Olivier Gougeon, insiste : « Nous demeurons pleinement mobilisés pour sensibiliser les parties prenantes aux impacts importants que le conflit de travail à la STM pourrait avoir sur l’événement. […] Nos principaux fournisseurs, dont le Palais des congrès de Montréal, nous ont confirmé qu’il n’y aurait aucun bris de service. Par conséquent, à ce jour aucun changement n’est prévu à l’horaire… »

Le cri d’alarme du milieu du livre

Le monde de l’édition québécoise s’unit pour appeler à une résolution rapide. Dans la lettre ouverte, on peut lire que « la continuation du conflit aurait des conséquences catastrophiques pour tout l’écosystème de la culture, du livre et de l’éducation » (La Presse, 1er novembre 2025).

Les signataires — de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) à l’Association des libraires du Québec (ALQ) — lancent un appel pressant : « Nous en appelons à un règlement rapide du conflit, pour que Montréal reste une ville où le livre, la lecture et la culture demeurent accessibles à toutes et à tous. »

Sur le plan politique, la tension s’accroît. Le syndicat des chauffeurs, opérateurs et agents de station — section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) — a dénoncé la gestion du dossier par la nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada, évoquant un « manque de leadership ». « Malheureusement, ce qu’elle nous a dit, c’est que ce n’était pas sa priorité », a affirmé son président, Frédéric Therrien.

De son côté, l’administration municipale a « exprimé son souhait de voir une entente conclue dans les dix prochains jours », selon le courrier d’Olivier Gougeon, qui se dit confiant quant à une issue favorable.

Une fragilité révélée

Ce conflit s’inscrit dans un cadre plus large : la STM rappelle qu’après soixante-quatre rencontres, les négociations se poursuivent avec l’aide d’un médiateur. Mais le dépôt d’un avis de grève pour les 15 et 16 novembre, en plein Salon, risque d’affecter l’accueil des groupes scolaires, les activités du soir et la présence des invités.

Pour le secteur du livre, déjà fragilisé par la pression économique et la mutation numérique, l’enjeu dépasse la simple logistique : il touche à la vitalité même de la diffusion culturelle. Le Salon n’est pas un événement ordinaire ; il agit comme un thermomètre de la visibilité du livre québécois. Si la paralysie du transport public persiste, c’est tout un écosystème — auteurs, libraires, éditeurs — qui pourrait en souffrir. Le risque d’une « fuite d’événement » vers d’autres villes ou vers des formats réduits est bien réel.

D’ici à l’ouverture du Salon, chaque jour de négociation comptera. Les organisateurs préparent déjà des mesures d’adaptation pour assurer la mobilité du public, mais la réussite du Salon dépendra, in fine, de la capacité des parties à trouver un terrain d’entente. La grève à la STM, si elle se prolonge, ne remettra pas seulement en cause un salon : elle contestera la place réelle de la culture dans les priorités collectives.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com