Petits et grands héros se réuniront pour la 12e édition de Partir en Livre

Avec pour thème « Nos petits et grands héros », la 12e édition de Partir en Livre aura lieu du 17 juin au 19 juillet 2026. Au travers de cette thématique, Partir en Livre invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l’enfance et de l’adolescence.
Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille, à travers des milliers d’événements qui seront organisés partout en France.
Du héros mythologique aux super-héros contemporains, du personnage ordinaire aux figures de l’engagement, la littérature jeunesse ne cesse de façonner et de réinventer ces figures centrales de la narration. Héros et héroïnes peuplent les récits dès le plus jeune âge : aventuriers courageux, jeunes résistants, enfants en quête d’identité ou personnages fantastiques dotés de pouvoirs… Tous et toutes participent à l’éveil de l’imaginaire, à la construction de soi, à l’apprentissage de la complexité du monde.
Pour accompagner les plus belles initiatives et les meilleures idées, le CNL lance dès aujourd’hui son appel à projets qui permet à tout type de structure (municipalité, association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif, établissement scolaire, centre d’animations, musée, monument historique, salle de spectacles…) de présenter un projet pour obtenir une labellisation, c’est-à-dire un soutien financier du CNL pour son événement, pouvant aller jusqu’à 70 % des coûts liés à la programmation littéraire.
Ainsi, en 2025, 197 projets ont été soutenus par le CNL dans le cadre de Partir en Livre. Le dépôt des demandes d’aide auprès du CNL se fait exclusivement en ligne par le biais d’un portail des demandes d’aide, à partir du 6 novembre 2025 et jusqu’au 5 février 2026.
Les modalités de l’appel à projets sont consultables sur le site internet du CNL en cliquant ici.
En parallèle de l’appel à projets, toute structure souhaitant mettre en place un projet autour de la lecture et de l’écriture sur les dates de Partir en Livre est invitée à s’inscrire sur site dédié dès le mois de mars 2026. La commande de matériel de communication et l’accès à de nombreuses ressources seront également disponibles à cette période.
Lors de la précédente édition, plus de 2000 communes et intercommunalités ont accueilli Partir en Livre, avec plus de 6400 animations gratuites organisées en France métropolitaine et ultramarine, ainsi qu’à l’international.
