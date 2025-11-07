Anépigraphe Éditions, récits de vies et mémoires retrouvées

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Anépigraphe Éditions

En deux années d’existence, Anépigraphe Éditions s’est affirmée comme une maison dédiée aux parcours singuliers, aux récits de mémoire et aux vies traversées par l’Histoire. Ses ouvrages – biographies, romans ou témoignages – explorent la part intime du destin humain.

Chaque texte est publié à la fois en version standard et en grands caractères, avec une attention constante portée à la lisibilité grâce à la typographie Luciole, conçue pour les personnes malvoyantes. Forte d’un catalogue de vingt-neuf titres, dont dix en coédition avec Zinédi Éditions, la maison a su créer un espace éditorial où la rigueur documentaire rencontre l’émotion littéraire.

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, trois ouvrages incarnent cette diversité et cette fidélité à la mémoire des êtres.

Avec L’Inconnu du port, Martine Gasnier (Anepigraphe) transporte le lecteur au Havre, en 1886, dans un monde ouvrier en lutte. Autour du port, entre dockers, charbonniers et sans-travail, se tisse l’histoire d’un homme amnésique recueilli par une femme du peuple. Son identité perdue devient le fil d’une quête à la fois sociale et personnelle, miroir d’une époque où la misère côtoie la solidarité. En redonnant voix aux anonymes de l’Histoire, Martine Gasnier compose un roman d’humanité et d’espérance.

Dans Marie Bisson. Une épicière normande dans la tourmente, Bernard Martin (Anépigraphe Editions) fait revivre la figure de sa grand-mère, femme courageuse du monde rural. À travers elle, c’est tout un siècle de mutations qui se déploie, de la Première Guerre mondiale à la Reconstruction. L’auteur restitue avec pudeur le quotidien d’une femme simple, à la fois ancrée dans son territoire et témoin des bouleversements de son temps.

Enfin, L’Enchanteur et illustrissime gâteau café-café d’Irina Sasson de Joëlle Tiano-Moussafir (Anépigraphe Editions) unit mémoire et imaginaire dans le récit d’une centenaire qui, entre deux langues et deux mondes, recompose le fil de sa vie à travers une recette mythique. Ce texte, empreint de poésie et d’exil, évoque la transmission, la mémoire du goût et la persistance du souvenir face au temps qui s’efface.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com