Soli Deo Gloria : la mélodie du malheur

Hans et Helma étaient condamnés à la pauvreté et à la misère dans un moyen-âge impitoyable : orphelins, élevés par un ermite au fond des bois, leur avenir était aussi sombre que des pages touffues hachurées par beaucoup de noir et très peu de blanc.
Le 06/11/2025 à 16:33 par Nicolas Ancion
0 Réactions
Publié le :
06/11/2025 à 16:33
0
Commentaires
0
Partages
Par miracle, leur chemin cabossé croise celui de la musique et leur don pour le chant et la composition va leur ouvrir peu à peu les portes d'un autre monde, celui des riches et des puissants, celui de celles et ceux qui ont avec l'art un rapport bien moins viscéral que celui qui fait vibrer Hans et Helma. À l'instar de la grande musique qu'il met en images, Soli Deo Gloria est une œuvre d'art dense, profonde et lumineuse.
Certains albums de bande dessinée concentrent une force narrative exceptionnelle, qui surgit non seulement des images et des péripéties racontées, mais surtout des trouvailles visuelles, d’outils de narration inédits imaginés sur mesure pour évoquer le sujet du récit. Qui n’est autre que la beauté de la... musique.
La BD n’est pas le cinéma : impossible de faire appel à la bande-son, pas plus qu’il n’aurait suffi de fournir une playlist des morceaux à écouter en parcourant les planches. Le projet fou du scénariste et du dessinateur est bien de donner à entendre, d’émerveiller, de subjuguer, à travers une version graphique de la musique.
Pour y parvenir, le duo nous embarque dans cette histoire qui semble sortir de la nuit des temps ou d’un épais recueil de contes de fées : deux jumeaux orphelins que la découverte des chants d’oiseaux, puis de la voix, et enfin des instruments de musique va non seulement transporter intérieurement, mais aussi déplacer physiquement à travers une Europe médiévale réinventée.
De la plus humble des forêts au plus impressionnant des palais, en quête d’une mélodie et d’une expérience esthétique qui touche au sublime. Et le tout donne un album épais de 280 pages, à la fabrication particulièrement soignée par les éditions Dupuis.
Que dire du dessin terriblement minutieux d’Edouard Cour ? Qu’il emporte les lecteurs dans un univers d’une richesse visuelle extraordinaire, qui rend aussi bien justice aux atmosphères les plus étouffantes (les marais, un village pillé, un couvent...) qu’à celles qui éblouissent (une ville de carnaval et de canaux, un concert lyrique, un banquet, un office religieux festif...). Souvent les personnages semblent minuscules et perdus dans des paysages et des décors qui les dépassent, pour mieux rendre la fragilité de leur situation : sans famille, sans réels alliés, ils sont sans cesse soumis au bon vouloir de ceux qui les exploitent.
La musique, la mélodie, est la seule apparition colorée dans ce monde monochrome, elle jaillit hors de la planche, ténue tout d’abord, puis flamboyante plus tard, formant des arabesques à travers les cases. Mais elle n’est jamais qu’éphémère, le monde ne se colore que quelques instants pour redevenir aussi morne, froid et hostile qu’auparavant.
Si les constructions de planche et les personnages aux visages anguleux ne sont pas sans rappeler le maître Andreas (Capricorne, Rork...), certaines images ont la force des gravures de Gustave Doré ou la noirceur de celles d’Albrecht Dürer.
Ce n'est sans doute pas un hasard si le scénariste, Jean-Christophe Deveney associe dans la vie de ces deux enfants l'apparition de la musique et celle des grands mystères qui dépassent l'échelle humaine : la nature d'une part et la croyance de l'autre. Par comparaison, les humains, aussi fortunés et puissants soient-ils, sont toujours ridiculement petits. Même le plus grand des compositeurs, même la plus talentueuse des interprètes.
En choisissant de mener son récit sur plusieurs années, de lieu en lieu, alliant le récit d'apprentissage à une sorte de lent road trip, à pied, à cheval et en bateau, Deveney maintient intacte la curiosité des lecteurs, la ravivant sans cesse, ajoutant une note de plus sur la portée qui accompagne, dans la marge, chacune des planches et matérialise à la fois la progression du récit et le passage du temps.
Au final, ce n'est pas seulement du dessin détaillé, de l'ambiance médiévale très réussie, ni même de l'ampleur du récit que naît la force de ce livre, mais, comme dans toute grande bande dessinée, de ce qui n'est pas imprimé sur le papier. La musique, bien sûr, qui surgit en couleurs et en spires, comme s'il s'agissait d'une quatrième dimension du dessin que la perspective classique seule ne peut rendre.
La solitude aussi, le passage du temps, la lente maturation des esprits, la transition vers l'âge adulte et le vieillissement... en d'autres mots, la vie elle-même, non pas figée dans les planches, mais esquissée en elles et qui se prolonge avec la collaboration des lecteurs. Ce sont eux qui entendent les mélodies et les voix, eux qui ressentent la souffrance et le désespoir de ces enfants épris de beauté et sans cesses malmenés.
Au fond, ce récit d'apprentissage peut être lu comme une formidable métaphore de la condition humaine, où le sortir de l'enfance amène à comprendre les rouages et les compromissions qui font tourner le monde des hommes (et des femmes). Rarement pour l'accomplissement de la beauté, rarement pour la recherche de la grâce, plutôt pour la quête effrénée et indéfinie de la gloire et l'affirmation d'une puissance bien vaine.
Un extrait est disponible en fin d'article.
Par Nicolas Ancion
Contact : nicolas.ancion@gmail.com
Paru le 03/10/2025
280 pages
Editions Dupuis
30,00 €
