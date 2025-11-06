Artistes-auteurs : l’Assemblée nationale reconnaît le scandale Agessa

Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.
Le 06/11/2025 à 17:31 par Nicolas Gary
Publié le :
06/11/2025 à 17:31
Plusieurs députés, dont Danielle Simonnet, ont rappelé en séance les principes universels de la Sécurité sociale, qui doivent s’appliquer aux artistes-auteurs comme à tout bénéficiaire. La députée Camille Galliard-Minier a évoqué sans détour le scandale Agessa/SSAA, révélant les graves dysfonctionnements d’un système qui, pendant quarante ans, a omis de prélever les cotisations vieillesse de près de 190.000 auteurs. Ce naufrage administratif et moral illustre l’absence de contrôle public et les dérives d’un écosystème trop dépendant des organismes de gestion collective (OGC).
Les débats parlementaires ont enfin acté ce constat, que beaucoup d’auteurs dénoncent depuis des années : un système où la confusion entre gestion économique et représentation sociale a produit un aveuglement collectif.
Certains députés, comme Erwan Balanant, lui-même artiste, ont défendu la présence des OGC dans les instances sociales, au motif qu’ils « défendent le droit d’auteur ». Le sens de l’amendement porté et adopté était bien de distinguer la gestion économique des droits d’auteur du dialogue social, qui doit être fondé sur la démocratie et la représentativité réelle des créateurs.
La députée Soumya Bourouaha a défendu la création d’un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, organe de gouvernance conforme au droit de la sécurité sociale pour remplacer la SSAA. Mais l’amendement n’a pas été retenu en amont et n’a donc pu être débattu.
Le président de la commission des affaires sociales, Frédéric Valletoux, a reconnu pour sa part les problèmes systémiques de l’écosystème actuel, soulignant la nécessité de réformes en profondeur.
Tous les amendements de l’article 5 n’ont pas été adoptés, mais le vote marque un tournant historique : l’Assemblée nationale a intégré plusieurs mesures issues du rapport Racine, 5 ans après sa publication.
Le lobby de l’Agessa, lui, reste actif, comme en témoignent les amendements de dernière minute déposés avant le débat par le groupe de LIOT, qui vantait la démocratie au sein de la SSAA. La vigilance reste donc de mise : la SACEM qui s’estime « chez elle » au Sénat, n’appréciera sans doute pas l’échec de son fervent lobbying avec l’aide d’un agent du ministère de la Culture.
Pour l’intersyndicale des artistes-auteurs, qui regroupe 21 organisations, cette journée symbolise la fin du déni institutionnel et l’ouverture d’une ère nouvelle : celle de la démocratie sociale et du respect des droits fondamentaux des créateurs.
Les rapporteures Camille Galliard-Minier et Soumya Bourouaha s’apprêtent à publier un rapport sur la continuité de revenus et la possibilité d’ouvrir aux auteurs un droit au chômage — un enjeu majeur pour la dignité du travail créatif.
« Nous n’avons pas besoin de tuteurs, livre une illustratrice très émue du vote. Nous avons besoin d’une véritable représentation et d’un dialogue social enfin conforme au droit commun. On veut aussi la reconnaissance du scandale Agessa, pas ce sordide récit visant à nous faire croire que tout ça, c’était de notre faute. »
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
