Roman, jeunesse... Le palmarès 2025 des Prix littéraires du Gouverneur général

Le Conseil des arts du Canada a décerné les Prix littéraires du Gouverneur général, récompenses parmi les plus convoitées du pays, ce jeudi 6 novembre. 7 ouvrages ont été salués, dans autant de catégories, de la poésie à la jeunesse, en passant par le théâtre.
Le 06/11/2025 à 16:14 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
06/11/2025 à 16:14
0
Commentaires
3
Partages
Romans et nouvelles
Les déterrées de Katia Belkhodja, Mémoire d’encrier
Poésie
Au passage du fleuve de Paul Chanel Malenfant, Éditions du Noroît
Théâtre
Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël, Leméac Éditeur
Essais
Soigner, écrire d’Ouanessa Younsi, Les Presses de l’Université de Montréal
Littérature jeunesse – texte
Coup bas de Laurie Léveillé, La courte échelle
Littérature jeunesse – livres illustrés
Un cadeau de Noël en novembre, de Stéphane Laporte et Jacques Goldstyn, Les Éditions de La Bagnole
Traduction
Les sœurs de la Muée, de Larissa Lai, traduit par Sylvie Bérard et Suzanne Grenier, Le Quartanier
Les créatrices et créateurs des livres gagnants reçoivent chacun 25.000 $, tandis que chaque maison d'édition obtient une dotation de 3000 $. Tous les finalistes ont reçu 1000 $.
Les Prix littéraires du Gouverneur général (LivresGG) rendent hommage à la littérature et incitent à lire des livres écrits par des créatrices et créateurs du Canada. Ils offrent aux finalistes ainsi qu’aux gagnantes et gagnants une reconnaissance précieuse de la part de leurs pairs et du lectorat de tout le pays.
À LIRE - Trois livres en lice pour le Prix Québec ACBD 2025
Des comités d’évaluation par les pairs examinent tous les titres admissibles dans chacune des sept catégories, en français et en anglais. Chaque comité choisit un livre gagnant et jusqu’à quatre autres livres finalistes.
Le palmarès de l'année 2024 est accessible à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 22/08/2025
408 pages
Mémoire d'encrier
22,00 €
Paru le 15/12/2024
Noroit (Editions du)
23,00 €
Paru le 29/05/2025
Leméac (Editeur)
15,00 €
Paru le 20/03/2025
180 pages
PU Montréal
18,00 €
Paru le 15/12/2024
71 pages
La courte échelle
13,00 €
Paru le 03/10/2025
417 pages
Le Quartanier
24,00 €
Commenter cet article