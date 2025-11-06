Roman, jeunesse... Le palmarès 2025 des Prix littéraires du Gouverneur général

Palmarès 2025 des Prix littéraires du Gouverneur général

Romans et nouvelles

Les déterrées de Katia Belkhodja, Mémoire d’encrier

Poésie

Au passage du fleuve de Paul Chanel Malenfant, Éditions du Noroît

Théâtre

Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël, Leméac Éditeur

Essais

Soigner, écrire d’Ouanessa Younsi, Les Presses de l’Université de Montréal

Littérature jeunesse – texte

Coup bas de Laurie Léveillé, La courte échelle

Littérature jeunesse – livres illustrés

Un cadeau de Noël en novembre, de Stéphane Laporte et Jacques Goldstyn, Les Éditions de La Bagnole

Traduction

Les sœurs de la Muée, de Larissa Lai, traduit par Sylvie Bérard et Suzanne Grenier, Le Quartanier

Les créatrices et créateurs des livres gagnants reçoivent chacun 25.000 $, tandis que chaque maison d'édition obtient une dotation de 3000 $. Tous les finalistes ont reçu 1000 $.

Les Prix littéraires du Gouverneur général (LivresGG) rendent hommage à la littérature et incitent à lire des livres écrits par des créatrices et créateurs du Canada. Ils offrent aux finalistes ainsi qu’aux gagnantes et gagnants une reconnaissance précieuse de la part de leurs pairs et du lectorat de tout le pays.

À LIRE - Trois livres en lice pour le Prix Québec ACBD 2025

Des comités d’évaluation par les pairs examinent tous les titres admissibles dans chacune des sept catégories, en français et en anglais. Chaque comité choisit un livre gagnant et jusqu’à quatre autres livres finalistes.

Le palmarès de l'année 2024 est accessible à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com