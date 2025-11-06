Largo Winch : un vent nouveau souffle sur l’empire W

« Je suis ravi d’avoir découvert Jérémie », confie Philippe Francq. « Il apporte un regard neuf, celui d’une génération qui ne raconte plus les histoires de la même façon. »

Retrouvez notre dernière émission en podcast, avec un entretien où les deux hommes se retrouvent autour d'une figure légendaire. Et pas qu'un peu...

Le dessinateur, fidèle à son exigence graphique et narrative, revendique ce besoin d’air frais : travailler avec un auteur plus jeune lui rappelle ses débuts aux côtés de Jean Van Hamme. « À deux, on se relance, c’est du ping-pong permanent », s’amuse-t-il.

L’héritier d’un mythe

Pour Jérémie Guez, grandir avec Largo Winch relevait du rite initiatique. Il s’en souvient avec une émotion intacte : « Je me rappelle la fin de “Dutch Connection”, je la connais encore par cœur ! » dit-il en souriant. Scénariste venu du cinéma (Lukas, Mon légionnaire), Guez n’a pas hésité à plonger dans cette aventure mythique : « Largo Winch est la seule série franco-belge que j’ai suivie sans interruption jusqu’au tome 24. Son ADN n’a jamais été trahi, même après trente ans. »

Son ambition ? Reconnecter Largo avec ce qui a toujours fait battre le cœur de la série : l’aventure humaine, la tension morale, le souffle romanesque. « On avait quitté Largo dans l’espace ou en Russie », explique-t-il. « Je voulais le ramener sur le terrain, dans une histoire où l’action retrouve sa dimension émotionnelle. »

Un héros moderne et solitaire

Sous le trait précis de Francq, Largo garde cette élégance distante, mais le scénariste comme le dessinateur insistent sur sa faille intime. Francq le dit sans détour : « Largo est un homme malheureux. Il a perdu ceux qu’il aimait, et il sait qu’il ne peut pas aimer sans mettre l’autre en danger. »

Cette solitude assumée nourrit la tension dramatique. Guez s’y glisse avec finesse : « Il s’étend très peu sur ses émotions ; il faut les exprimer autrement, par les situations, par les fantômes du passé. »

Cette fois encore, la blessure originelle du héros — son enfance volée, son père adoptif tyrannique — irrigue le récit. Mais Guez y ajoute une profondeur nouvelle : une figure féminine qui agit comme un miroir. « Elle le renvoie à ce qu’il aurait pu devenir s’il avait cédé à la froideur de Nerio », souligne-t-il. Largo refuse la posture paternaliste ; il agit en égal, non en mentor. Une nuance subtile qui humanise le personnage.

Technologie, pouvoir et conscience

Si les dieux t’abandonnent s’inscrit dans une actualité brûlante : celle des technologies de surveillance, des drones autonomes, des dérives du progrès. Francq, fidèle à son instinct visionnaire, en sourit : « Il y a des années, j’avais lu une alerte de Caltech sur les dangers de la miniaturisation des drones. Aujourd’hui, c’est devenu réalité. »

Chez lui, la fiction précède souvent le réel : « J’aime quand un album cesse d’être de la science-fiction au moment où il sort. »

Guez, lui, y voit la force de la série : « Largo Winch a toujours su projeter le monde de demain tout en restant ancré dans celui d’aujourd’hui. » Une tension qui fait de l’œuvre bien plus qu’un simple récit d’action : une parabole sur la responsabilité et le pouvoir.

Saisir l’émotion

Francq, perfectionniste reconnu, parle de son art avec une rigueur presque scientifique. Il évoque « le blanc intericonique », cet espace entre deux cases où le lecteur crée lui-même le mouvement. « C’est dans ce vide que la magie opère », dit-il. « Quand on maîtrise ce départ et cette arrivée, on a vraiment du plaisir à dessiner. »

Mais il confesse aussi sa préférence pour l’action plutôt que la parole : « Les réunions de Big Board, c’est un cauchemar pour un dessinateur : des pages statiques ! J’ai besoin de rythme, d’énergie, de vie. »

Ce goût du mouvement se conjugue à une quête d’émotion : « Faire pleurer un lecteur, c’est sans doute ce qu’il y a de plus difficile, » admet-il. D’où ce nouvel album, plus intime, où la vulnérabilité du héros se dévoile derrière le masque de l’homme d’affaires.

Un duo en phase

Entre le dessinateur méticuleux et le scénariste instinctif, l’équilibre s’est trouvé naturellement. « On a tellement échangé qu’on ne sait plus qui a eu quelle idée, » raconte Guez. Francq confirme, amusé : « C’est un vrai jeu de ping-pong : il bosse autant que moi ! »

En filigrane, Si les dieux t’abandonnent pose une question essentielle : comment survivre à son propre mythe ? Largo, ce rebelle éternel, continue d’avancer — sans attache, sans repos. Et tant que ses créateurs trouveront à le faire vibrer au rythme du monde, son empire, lui, ne sera jamais abandonné.

Crédits photo : à gauche, Philippe Francq, à droite, Jérémie Guez - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

