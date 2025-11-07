Lettres du Monde : Grøndahl ou l’art d’aimer au fil des années passées

Romancier majeur de la littérature danoise contemporaine, Jens Christian Grøndahl naît à Copenhague en 1959. Après des études de philosophie, il publie dès 1985 son premier texte et s’impose rapidement comme une voix singulière du Nord.

Son œuvre, traduite dans trente-cinq langues, explore les zones sensibles de l’intime, la mémoire du couple, le passage du temps et la mélancolie des amours enfuies. Également auteur d’essais, de pièces radiophoniques et d’ouvrages jeunesse, il a reçu de nombreux prix, dont le De Gyldne Laurbær (1998) et le Søren Gyldendal (2007).

Son dernier roman, Au fond des années passées (Gallimard, 2025, trad. Alain Gnaedig), s’inscrit dans cette veine d’une élégance sobre et d’une lucidité poignante.

Un homme de soixante ans, atteint de la maladie de Parkinson, retrouve par hasard Anna, son amour de jeunesse des années 1980. À travers cette rencontre suspendue, Grøndahl compose une méditation sur le temps qui fuit, le désir demeuré et la fragilité des existences. Son écriture, tout en retenue, éclaire l’intime d’une lumière à la fois douce et impitoyable.

La soirée d’ouverture du festival Lettres du Monde lui rend hommage à Bordeaux, à la Station Ausone / Librairie Mollat, le jeudi 13 novembre à 18 h.

L’entretien sera mené par Sylvie Hazebroucq, journaliste littérair

