Vente événement : Métal Hurlant, Blueberry et Batman s’arrachent à prix d’or

Chef-d’œuvre fondateur du magazine Métal Hurlant, la couverture du second numéro, réalisée par Philippe Druillet, symbolise la naissance d’une nouvelle ère esthétique et éditoriale. « Véritable pierre angulaire du magazine, qui sera exporté aux États-Unis sous le titre Heavy Metal, cette œuvre originale, plus qu’une simple illustration, constitue une véritable déclaration d’intention », souligne Olivier Delflas, directeur du département International Comic Art and Anime chez Heritage Auctions.

Cette pièce iconique incarne à elle seule l’esprit avant-gardiste d’un mouvement qui a révolutionné la bande dessinée de science-fiction.

© Philippe Druillet, Métal Hurlant #2 Cover Original Art - Les Humanoïdes Associés, 1975

Moebius, l’autre légende du crayon

Après la vente record de la première planche du premier tome de Blueberry : Fort Navajo, adjugée à 175.000 $, Heritage Auctions proposait également la seconde planche de cet épisode fondateur. Jean Giraud y déploie toute sa maîtrise narrative : en quelques cases, il condense la tension d’une partie de poker jusqu’à son dénouement brutal en échange de coups de feu. Cette œuvre a finalement trouvé preneur à 31.250 $.

La composition millimétrée, le cadrage serré et la rythmique fluide préfigurent déjà l’approche cinématographique qui fera de Blueberry une série mythique.

© Jean Giraud (Moebius), Blueberry : Fort Navajo #1 Story Page 2 Original Art

Lauréat à six reprises d’un Eisner Award, Juanjo Guarnido présentait plusieurs œuvres issues de sa collection personnelle. Parmi elles : un pastel sur Bristol pour la couverture de l’édition de luxe intégrale de Blacksad (Dargaud, 2014), vendu à 52.500.00 $, ou une illustration de couverture pour Batman : Death Metal n°1 – Megadeth Edition, cédée à 21.250 $.

Ces pièces, oscillant entre polar noir, univers rock et culture comics américaine, témoignent de la richesse visuelle d’un artiste virtuose du clair-obscur.

© Juanjo Guarnido, Blacksad Integral Cover Original Art (Dargaud, 2014).

Frank Miller, l’intensité dramatique à l’encre noire

De son côté, Frank Miller faisait une entrée remarquée dans le catalogue avec quatre œuvres majeures.

Pour la première fois, les planches originales 2 et 6 d'Elektra Lives Again (1990) étaient proposées aux enchères. Réalisées à l’encre et à la peinture blanche, elles traduisent la tension dramatique, la brutalité et la sensualité propres à l’univers du créateur de Sin City.

La première est montée jusqu'à 51.250 $, le suivant jusqu'à 75.000 $.

© Frank Miller, Elektra Lives Again Story Pages 2 & 6 Original Art (Epic, 1990).

Figure centrale de la bande dessinée européenne, Enrico Marini proposait un ensemble exceptionnel : les 24 planches originales d’une histoire complète de Batman : The Long Halloween – The Last Halloween, réalisées avec Jeph Loeb.

Ce lot rare s’accompagnait d’une variant cover Mr. Freeze, d’une planche issue de Batman : The Dark Prince Charming n°1, et d’une illustration représentant un Batman vulnérable dans sa Batcave. Ces œuvres révèlent l’approche cinématographique et la virtuosité de Marini, qui allie élégance, tension et sensualité dans son dessin.

© Enrico Marini, Batman : The Long Halloween – The Last Halloween #6 (DC, 2025). Vendu pour 62,500 $.

Une vente peu commune

L’artiste Mathieu Lauffray présentait une couverture panoramique de Star Wars : Heir to the Empire, composition monumentale célébrant la mythologie galactique imaginée par Timothy Zahn. Cette pièce, parmi les plus emblématiques de la saga, condense la puissance évocatrice et la maîtrise narrative d’un dessinateur passé maître dans l’art de la narration épique et de la science-fiction visuelle.

© Mathieu Lauffray Star Wars: Heir To The Empire Trade Paperback Wraparound Cover Original Art (Dark Horse, 1996). Vendu pour $28,750.

Outre ces pièces majeures, la vente rassemblait des œuvres d’Hergé, Enki Bilal, Manuel Sanjulián, Pepe Gonzalez, mais aussi de maîtres américains tels que Robert Crumb, Hal Foster, Alex Raymond, John Byrne, John Buscema ou Mike Mignola.

Crédits photo : © Mathieu Lauffray, Star Wars: Heir To The Empire Trade Paperback Wraparound Cover Original Art (Dark Horse, 1996). Heritage Auctions.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com