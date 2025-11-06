Nouvelle : Ralph Vendôme récompensé par le Prix Marguerite de Navarre 2025

L’Académie de Béarn a levé le voile sur le palmarès 2025 du Prix Marguerite de Navarre de la Meilleure Nouvelle, et c’est Ralph Vendôme qui s’impose cette année. L’écrivain, installé à Bruxelles, a été distingué pour sa nouvelle Dans la haie, extraite de son recueil Dans quel monde on vit, publié aux éditions M.E.O.
Le 06/11/2025 à 13:45 par Clotilde Martin
Publié le :
06/11/2025 à 13:45
Ce prix, créé en 2024 pour célébrer le centenaire de l’Académie, rend hommage à Marguerite de Navarre — sœur de François Ier et autrice de L’Heptaméron — en récompensant chaque année des textes francophones qui se démarquent par leur qualité littéraire et leur originalité.
Dans Dans quel monde on vit, Ralph Vendôme explore les zones grises de l’existence moderne. Ses personnages – une mère qui confie à ses enfants qu’une autre vie aurait été possible, un patron aux méthodes étranges, une jeune fille en quête de repères moraux – se débattent dans un monde où la logique vacille.
L’auteur y tisse un ensemble de récits où l’humain s’observe dans le miroir déformant du réel. Une société absurde, parfois cruelle, où se mêlent dérision et clairvoyance. Le routier qui se pend, l’ange d’affaires devenu démon, la dictature familiale : autant de figures qui composent un univers à la fois sombre et familier.
Né à Beyrouth, Ralph Vendôme s’est installé à Bruxelles durant son adolescence. Depuis, il s’est imposé comme une plume exigeante, au croisement de la fiction et de la réflexion contemporaine. Après La théorie du parapluie (2020) (LE SCALDE) et L’horloge interne (2021) (Lamiroy), son troisième recueil confirme un style où l’humour discret se mêle à une forme de mélancolie lucide.
Avec son premier roman, Dans la tête d’Elton Munk, (MEO) il propose une immersion ironique et vertigineuse dans l’esprit d’un homme ultra-puissant rongé par la peur de « devenir con ».
En récompensant Ralph Vendôme, le jury du Prix Marguerite de Navarre salue non seulement la qualité d’un texte, mais aussi une écriture capable de sonder la complexité morale de notre époque. L’an dernier, c’est Sophie Marceau qui avait remporté le Prix Marguerite de Navarre pour La Souterraine, paru aux éditions Seghers.
Crédits photo : Éditions M.E.O
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
