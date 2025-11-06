Du yoga à la lecture : une autre voie vers le bien-être

Je m’appelle Élise Fontaine, je suis animatrice d’ateliers ludiques et bien-être et je suis formée à la bibliothérapie.

Les livres ont toujours fait partie de ma vie. J’ai appris à lire très vite et ce que j’ai d’abord lu a été le journal de mon papi, La Presse de la Manche. Puis en classe, dès que je terminais mon travail j’empruntais un livre que ce soit un J’aime lire, un roman… À la maison, lire était une activité apaisante et sécurisante. Plongée dans les histoires, j’oubliais tout ce qui m’entourait. Encore aujourd’hui je lis une dizaine de livres chaque mois.

J’ai fait des études de lettres modernes et je suis devenue professeure des écoles.

Les albums de jeunesse, les romans pour enfants occupaient une grande place dans ma pratique professionnelle. J’adorais raconter des histoires aux petits comme aux plus grands. La lecture offerte était vraiment un moment important dans ma classe.

En 2020, après avoir enseigné pendant 15 ans, je me suis reconvertie dans le bien être, plus particulièrement à destination des enfants et de leurs parents en fondant ma micro-entreprise, Les petits colibris.

Mon activité signature : le yoga ludique.

Mon quotidien est surtout fait d’interventions dans les structures d’accueil du jeune enfant dans lesquelles j’anime des séances de yoga des petits et éveil corporel. J’anime également de nombreuses séances de yoga parents-enfants.

Mon esprit fourmille toujours d’idées et en 2021 je me demandais comment introduire la lecture, le livre dans mes séances de yoga ludique. Un soir, j’errais sur Google quand je suis tombée sur le mot bibliothérapie. Et là ça a fait TILT ! Une lumière s’est allumée. C’est exactement ce que je recherchais.

J’ai alors approfondi mes recherches et je suis tombée sur le livre d’Aurélie Louvel, Bibliothérapie Jeunesse, que j’ai immédiatement commandé et dévoré.

En 2022 j’ai suivi l’initiation de Régine Detambel à la bibliothérapie.

En 2023 je suis passée sur France Bleue Cotentin (désormais Ici Cotentin) pour parler de la bibliothérapie et ça a été un vrai challenge.

En 2025 j’ai pu suivre la formation d’Aurélie Louvel, Bibliothérapie jeunesse, et je suis devenue ambassadrice dans mon département, la Manche.

J’ai mis en place le yoga conté, les séances de bibliorelaxation en famille, les séances de bibliorelaxation pour les femmes. J’ai réussi à intéresser les médiathèques à cette pratique et désormais j’anime des ateliers dans plusieurs d’entre elles.

Mon approche est résolument bienveillante, douce et ludique.

Lors des séances avec les enfants j’utilise le yoga ludique et la relaxation. Passer par le corps leur permet de vivre l’histoire et d’activer leur imaginaire.

Avec les femmes, j’ai à cœur de créer un cocon doux et sécurisant et pour cela j’ai créé les séances de bibliorelaxation. Je choisis un thème (le voyage, les souvenirs d’enfance, l’automne, les petits bonheurs, etc.), je lis des extraits de romans à voix haute qui sont ensuite propices à de nombreux échanges, le tout ponctué de moments de relaxation. Ces séances sont particulièrement touchantes car elles permettent aux femmes de se retrouver, pour certaines de rompre une solitude très ancrée. Elles échangent, elles se retrouvent dans les mots des unes et des autres, elles rient. Je suis toujours très émue de pouvoir leur proposer cette douce parenthèse.

Je propose également des séances individuelles, que j’ai appelées « Lecture, papote, je me dorlote » élaborées sur le même principe que les séances collectives à la différence qu’elles sont totalement personnalisées en fonction de la problématique de la personne qui prend rendez-vous avec moi. Je suis convaincue, pour l’avoir moi-même vécu, du pouvoir réparateur de la lecture. Et plus je l’utilise quotidiennement lors de mes différents ateliers, plus je vois à quel point elle est un fort vecteur de lien social.

J’aimerais approfondir cette idée de lien social en créant un book club bibliothérapie. Je vis sur un territoire rural et le sentiment de solitude revient très souvent lors des séances collectives. Il n’est pas toujours facile de faire connaître cette belle activité qu’est la bibliothérapie mais de plus en plus de structures (médiathèques, centres sociaux…) s’y intéressent, pour mon plus grand plaisir ! La lecture est une amie, une alliée, un refuge.

Élise Fontaine, des Petits colibris,

Animatrice d'ateliers ludiques et bien-être , Ambassadrice Bibliothérapie Jeunesse

Crédits photo : Élise Fontaine

