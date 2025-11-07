Un livre à dévorer : Alain Kruger met la culture à table

Dans ce livre aussi savoureux qu’intelligent, Alain Kruger nous invite à une table où se mêlent savoir et saveur. Adapté de ses émissions radiophoniques, l’ouvrage se dévore comme une encyclopédie de la gourmandise, pleine d’esprit, d’humour et de fantaisie.

De La Fontaine à Proust, de Don Quichotte à Shakespeare, de Saint Augustin aux chefs contemporains, il explore la place centrale de la nourriture dans nos cultures, nos mythes et nos imaginaires. Littérature, histoire, cinéma, sciences, religion et gastronomie s’y rencontrent en un banquet d’idées et de récits. Entre érudition et appétit, Kruger nous rappelle que manger, c’est aussi penser, rêver et partager. Un livre à savourer sans modération.

Les éditions Albin Michel nous en offrent les premières pages en avant-première :

Alain Kruger, producteur et animateur sur France Culture de l’émission « On ne parle pas la bouche pleine ! » entre 2011 et 2018. Journaliste et producteur du Cercle sur Canal +, il a été directeur-rédacteur en chef des magazines : 7 à Paris, L'Autre Journal, Première.

