Une nouvelle directrice générale pour Le Petit Prince, tournée vers l'international

Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
Le 06/11/2025
06/11/2025 à 12:04
Aux côtés des dirigeants actuels — Olivier d’Agay, président, et Thomas Rivière, directeur de la marque —, Sophie Kopaczynski aura pour mission de transformer Le Petit Prince d’une œuvre patrimoniale en franchise mondiale structurée, alliant contenus, expériences et innovation.
Elle souhaite poursuivre le travail entrepris autour de l’univers d’Antoine de Saint-Exupéry et renforcer son rayonnement international, en plaçant la créativité, la durabilité et la responsabilité au cœur du modèle de développement.
« Le Petit Prince incarne un idéal humaniste fondé sur le lien entre les êtres, la responsabilité envers la planète et la force de l’imagination », a déclaré Sophie Kopaczynski. « C’est un honneur de rejoindre LPP Groupe pour amplifier le travail accompli et faire rayonner cette œuvre auprès des nouvelles générations. »
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les industries culturelles et médiatiques, Sophie Kopaczynski est reconnue pour son expertise dans le développement de franchises internationales.
Elle a occupé des postes de direction au sein de Canal+ Group et Studiocanal, où elle fut vice-président exécutive en charge du catalogue et de la stratégie des marques, avant de rejoindre Vivendi comme vice-présidente Gestion des franchises et PDG de The Copyrights Group.
Elle y a notamment piloté le développement de la franchise Paddington à l’échelle mondiale. Entre 2023 et 2025, via sa société SK Consulting, elle a conseillé plusieurs entreprises et institutions sur leurs stratégies de communication, marketing et licensing.
Basée à Paris, Inspiring Sport Capital (ISC) a été fondée par Laurent Damiani et Lucien Boyer. L’entreprise investit dans des sociétés à fort potentiel de croissance dans les domaines du sport et du divertissement, en accompagnant leurs directions sur les leviers spécifiques de ces secteurs : contenus, marketing et communautés. Lucien Boyer, ancien président de The Copyrights Group et responsable marketing de Vivendi, avait déjà collaboré avec Sophie Kopaczynski sur le développement de Paddington.
Le projet s’appuie sur plusieurs investisseurs familiaux, parmi lesquels les familles Lemarchand (Nature & Découvertes – Nouvel Atlas), Henriot (Cabestan) et Defforey-Crepet (Aquasourça).
Depuis sa première publication à New York en 1943, Le Petit Prince s’est imposé comme un phénomène mondial, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus et 600 traductions officielles, ce qui en fait le livre le plus traduit au monde. Chaque année, environ 5 millions d’exemplaires sont encore vendus. Le personnage, devenu symbole de transmission et d’espérance, continue de vivre à travers films, séries animées, expositions, spectacles musicaux et événements internationaux.
« Notre monde a plus que jamais besoin des enseignements du Petit Prince, de sa poésie et de sa magie émotionnelle », souligne Olivier d’Agay. « Grâce à de nouveaux partenaires, nous pourrons faire rayonner encore davantage les messages humanistes d’Antoine de Saint-Exupéry. »
