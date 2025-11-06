En Iran, une vague d'arrestations d'intellectuels et d'auteurs

Ce lundi 3 novembre, plusieurs intellectuels et auteurs ont été visés par les autorités en Iran, rapporte Iran International. Les économistes Parviz Sedaghat et Mohammad Maljoo, la sociologue Mahsa Asadollanejad ainsi que la traductrice Shirin Karimi ont été interpellés, indique Radio Zamaneh, et emmenés en détention. L'auteur et traducteur Heyman Rahimi aurait également vu son domicile investi par les services de sécurité, et le chercheur Rasoul Ghanbari aurait aussi été convoqué et entendu par la police.

Le NCRI Women Committee, une des 25 commissions du Conseil national de la Résistance iranienne, dénonce même des « disparitions forcées » dans les cas de Mahsa Asadollanejad et Shirin Karimi. « À ce jour, aucune information officielle n’a été communiquée concernant les charges retenues, le lieu de détention ou le statut juridique de Shirin Karimi et Mahsa Assadollahnejad », précise l'organisation dans un message diffusé le 5 novembre dernier.

Les intellectuels et auteurs visés développent tous des pensées critiques et mènent des travaux dans divers domaines liés aux sciences humaines. Shirin Karimi a signé plusieurs ouvrages, notamment consacrés à la philosophie pour les adolescents, mais aussi traduit des œuvres de Judith Butler et Afsaneh Najmabadi, sur le genre et l'histoire des femmes.

En juillet, l'économiste Parviz Sedaghat avait critiqué le contexte politique et économique iranien, déplorant que, malgré le cessez-le-feu avec Israël, « nous vivions toujours dans la même rhétorique, la même ambiance de confrontation ».

De nombreux effets personnels des auteurs, comme des livres ou des smartphones, ont été saisis à l'occasion de perquisitions à domicile.

« Les perquisitions, interrogatoires et détentions iniques dont ont été victimes cette semaine plusieurs écrivains et penseurs indépendants de renom constituent un lourd avertissement : toute analyse ou critique scientifique des politiques économiques et sociales en Iran peut donner lieu à des poursuites pénales injustifiées », déplore Karin Deutsch Karlekar, chargée des Écrivains en danger au sein de l'ONG PEN America, qui lutte pour la liberté d'expression dans le monde.

Photographie : illustration, Blondinrikard Fröberg, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com