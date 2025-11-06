Rebeka Warrior remporte le Prix de Flore 2025 pour Toutes les vies

Rebeka Warrior est le nom de scène de Julia Lanoë, figure emblématique de la scène électro-punk et queer française, membre notamment des groupes Sexy Sushi, Mansfield.TYA et Kompromat. Diplômée des Beaux-Arts de Nantes et engagée dans une démarche artistique radicale et plurielle, elle explore les marges, les identités et l’expression queer à travers la musique, le DJing et désormais l’écriture.

Toutes les vies est son premier roman, sur l'amour sublime, le deuil impossible et la quête spirituelle. Le livre mêle autofiction poétique, des fragments de mémoire et travail sur la langue. L’intrigue s’articule autour de sa compagne Pauline, frappée par un cancer, et de sa transformation — de partenaire à aidante, puis confrontée à la perte —, tout en interrogeant les constructions sociales, l’identité queer, la mémoire et la spiritualité.

Fondé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le Prix de Flore récompense chaque année une jeune autrice ou un jeune auteur audacieux, dont la voix se distingue par sa singularité et sa promesse littéraire.

Le jury 2025 réunissait Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein (rédacteur en chef de Livres Hebdo), Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René Van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

La lauréate reçoit une dotation de 6150 €, ainsi qu’un verre gravé à son nom, destiné à lui permettre de déguster du Pouilly-fumé chaque jour pendant un an — tradition emblématique du prix, né au café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés.

L’an dernier, le Prix de Flore 2024 avait été attribué à Benjamin Stock pour son premier roman Marc, paru aux éditions Rue Fromentin.

Crédits photo : Rebeka Warrior (Marie Rouge, Stock)

Par Hocine Bouhadjera

