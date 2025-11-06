À Vue d’oeil, trente ans à oeuvrer pour la lecture en grands caractères

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Les éditions À Vue d’œil

Depuis plus de trente ans, les éditions À Vue d’œil œuvrent pour que la lecture demeure un plaisir accessible à tous. Leur engagement repose sur une conviction simple : la littérature doit pouvoir se lire sans effort, quelle que soit la vue du lecteur. Chaque ouvrage est conçu pour offrir un confort de lecture optimal, grâce à la typographie Luciole, spécialement créée pour les personnes malvoyantes, à un interlignage important et à un contraste renforcé. Rien n’est modifié du texte d’origine : seule la mise en page est repensée pour respecter le rythme du regard et la fluidité des phrases.

Pour cette édition du Prix des lecteurs de livres en grands caractères, trois titres d’À Vue d’œil témoignent de la diversité et de la vitalité du catalogue.

Avec Je voulais vivre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset) revisite la figure de Milady, héroïne des Trois Mousquetaires. À travers la voix d’un d’Artagnan vieillissant, l’autrice redonne chair à cette femme complexe, lucide et manipulatrice, dont la survie repose autant sur la ruse que sur la volonté. Ce roman, entre confession et mémoire, éclaire les zones d’ombre d’un destin féminin que la littérature avait jusqu’ici condamné.

Dans Brûlent les falaises, Emmanuelle Faguer (Phébus (Editions)) nous entraîne sur les côtes bretonnes, au cœur d’une famille hantée par la disparition d’une enfant et le poids des secrets. À la croisée du roman noir et de la fresque intime, le récit explore la mémoire, la culpabilité et la transmission. Au fil de l’enquête, les blessures anciennes refont surface, dessinant le portrait d’un clan à la fois uni et fracturé.

Enfin, Voici demain de Valentin Musso (Julliard) interroge la peur et la survie dans un monde en crise. Retirés dans une ferme au pied des Pyrénées, trois personnages affrontent l’effondrement du monde extérieur autant que celui de leurs propres certitudes. Ce thriller psychologique mêle tension et introspection, révélant la fragilité des liens humains lorsque tout vacille.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com