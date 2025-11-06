Fiction engagée : Anastasia Fomitchova remporte le Prix André Malraux 2025

Chaque lauréat reçoit une dotation symbolique de 1 933 euros, en hommage à l’année où André Malraux reçut le prix Goncourt pour son célèbre roman. Le prix spécial du jury, lui, reste non doté.

Dans la catégorie Fiction engagée, le jury a distingué Anastasia Fomitchova pour Volia (Grasset).

Ce récit engagé conjuguant volonté et liberté rappelle, avec force, la responsabilité historique de chacun face à la guerre menée en Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

Les jurés ont salué un texte qui fait écho aux engagements d’André Malraux durant la guerre d’Espagne, en exhortant à la lucidité et à l’action, « à un moment où les lâchetés des uns répondent aux indifférences des autres ».

Anastasia Fomitchova, docteure en science politique, est affiliée à la Chaire des Études ukrainiennes de l’Université d’Ottawa (Canada). Née à Kyiv, elle a grandi en France avant de rejoindre, en 2017, le bataillon paramédical des Hospitaliers. Le 24 février 2022, lors du déclenchement de l’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine, elle met entre parenthèses son doctorat pour repartir sur le front. Elle vit aujourd’hui à Kyiv, où elle enseigne et participe à plusieurs projets liés à l’intégration européenne de l’Ukraine. Volia, publié chez Grasset, est son premier ouvrage.

Dans la catégorie Essai sur l’art, le prix revient à Camille Morineau pour Oser le nu (Flammarion).

Par un essai brillant et original, l’autrice propose une redécouverte des femmes peintres, photographes et sculptrices qui ont représenté le corps nu à travers les siècles — celui des femmes comme celui des hommes.

Loin d’une histoire de l’art façonnée par le regard masculin, Oser le nu explore le nu vu par les femmes, celles qui ont imaginé, inventé et réfléchi la représentation du corps.

Le prix spécial du jury distingue Maryvonne de Saint Pulgent pour Les musiciens et le pouvoir en France, de Lully à Boulez (Gallimard).

Cet ouvrage, magnifiquement illustré, propose une fresque érudite et captivante retraçant les relations entre le pouvoir politique et la musique, de Louis XIV à nos jours.

L’autrice, qui a beaucoup œuvré pour faire connaître l’histoire du ministère des Affaires culturelles fondé par Malraux, montre comment la proximité avec le pouvoir a contribué à façonner la scène musicale française.

Présidé par Alexandre Duval-Stalla, le jury du Prix André Malraux réunit : Cécile Guilbert, Céline Malraux, Diana Picasso, Adrien Goetz, Matthieu Garrigou-Lagrange, Mamadou Mahmoud N’Dongo et Mathieu Simonet.

Depuis sa création, le Prix André Malraux a récompensé de nombreux auteurs de renom, confirmant sa vocation à unir pensée, art et engagement :

2018 : Le Monarque des ombres de Javier Cercas (Actes Sud) et Quand la lumière devient couleur de Georges Roque (Gallimard).

2019 : Je ne reverrai plus le monde d’Ahmet Altan (Actes Sud) et Visions de Goya de Stéphane Lambert (Arléa).

2020 : Impossible d’Erri de Luca (Gallimard) et Race et théâtre : un impensé politique de Sylvie Chalaye (Actes Sud).

2021 : Temps sauvages de Mario Vargas Llosa (Gallimard) et Le Musée, une histoire mondiale, tome II de Krzysztof Pomian (Gallimard).

2022 : Le Cœur ne cède pas de Christophe Bouteiller (Flammarion) et Traverser l’invisible de Marion Grébert (L’Atelier contemporain).

2023 : Tasmania de Paolo Giordano (Einaudi), Picasso tout contre Cocteau de Claude Arnaud (Grasset) et La Cité de la victoire de Salman Rushdie (Actes Sud).

2024 : Espèces dangereuses de Sergueï Shikalov (Le Seuil), Dix versions de Kafka de Maïa Hruska (Grasset) et Malraux devant le Christ de François de Saint-Chéron (Desclée de Brouwer).

En 2024, dans la catégorie Fiction engagée, le prix était revenu à Sergueï Shikalov pour Espèces dangereuses (Le Seuil). Le Prix de l’essai sur l’art distinguait Dix versions de Kafka de Maïa Hruska, publié chez Grasset. Enfin, le Prix spécial du jury avait été attribué à François de Saint-Chéron pour Malraux devant le Christ (Desclée de Brouwer).

Liste des prix littéraires français et francophones

Anastasia Serguïvna Fomitchova (Wicontribue, CC BY-SA 4.0)

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com