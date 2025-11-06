Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.
Le 06/11/2025 à 11:32 par Clotilde Martin
0 Réactions | 12 Partages
Publié le :
06/11/2025 à 11:32
0
Commentaires
12
Partages
Avec plus de trois millions de lecteurs, Mélissa Da Costa met désormais sa notoriété au service des programmes de l’UNICEF, prolongeant ainsi un engagement déjà marqué par plusieurs projets communs.
En 2023, l’autrice a offert à l’UNICEF France une nouvelle inédite, La Faiseuse d’étoiles, publiée avec Le Livre de Poche. L’ouvrage a permis de réunir plus de 500.000 € destinés à financer des programmes d’écovillages à Madagascar. Ces fonds ont contribué à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles locales.
À LIRE - Quand un roman finance des écoles : Mélissa Da Costa à Madagascar
L’année suivante, Mélissa Da Costa a pris part au Prix UNICEF de littérature jeunesse en tant que marraine. Elle a également participé à plusieurs campagnes d’urgence et d’appel aux dons, mobilisant son lectorat sur les thématiques liées à l’enfance et à l’éducation.
En 2025, l’écrivaine s’est rendue à Madagascar pour observer sur place les projets soutenus par l’UNICEF. Cette visite lui a permis de rencontrer les équipes et les bénéficiaires des programmes financés par la vente de son ouvrage.
« J'ai eu l'opportunité de voir la mise en place des programmes soutenus par l’UNICEF et d’en mesurer les effets sur les enfants et leurs familles. Cela m’a profondément marquée », déclare Mélissa Da Costa.
Elle ajoute : « Devenir ambassadrice officielle de l’UNICEF, c’est donner un élan nouveau à mon engagement et participer, à mon échelle, à la construction d’un avenir plus juste pour les générations futures. »
Selon Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France, cette nomination prolonge une collaboration entamée depuis plusieurs années : « Nous sommes heureux d’accueillir Mélissa Da Costa parmi nos ambassadeurs. Depuis longtemps, elle s’implique à la fois sur le terrain et dans ses prises de parole. Elle partage les valeurs que nous défendons : la solidarité, la conviction que chaque enfant a droit à un environnement sûr et digne. »
Dans le cadre de ce nouveau rôle, Mélissa Da Costa poursuivra ses actions de sensibilisation auprès du grand public. Ses interventions porteront notamment sur la défense des droits de l’enfant, l’accès à l’éducation et les conséquences du changement climatique sur les jeunes générations.
Crédits photos : © UNICEF/UNI818576/Zumstein
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 30/10/2024
240 pages
Albin Michel
17,90 €
Plus d'articles sur le même thème
La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.
22/10/2025, 15:10
Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...
15/10/2025, 18:24
Lundi 6 octobre 2025, lors du vote du Conseil exécutif de l’UNESCO, Khaled El-Enany a été élu directeur général de l’organisation par 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais, Firmin Edouard Matoko. Il succédera à Audrey Azoulay, pour un mandat de quatre ans. Son élection sera soumise à l’approbation des 193 États membres lors de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre à Samarcande.
08/10/2025, 18:12
Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.
13/06/2025, 15:03
Pernod Ricard devient aujourd’hui le dixième signataire de la Charte pour le livre et la lecture en entreprise du Centre national du livre (CNL). Soutenue par le ministère de la Culture, la charte a pour objectif de favoriser la lecture au sein des organisations. Elle valorise les initiatives permettant de renforcer la cohésion d’équipe, de stimuler l’expression individuelle et collective, ainsi que de nourrir les échanges d’idées.
14/05/2025, 11:49
C’est en tous cas ce que défendent les apprenti·es éditeur·ices de cette maison éphémère, les Éditions à la renverse, avec un ouvrage collaboratif, qui fait aujourd’hui appel à un financement solidaire pour soutenir sa diffusion inclusive. Un pari audacieux, à rebours de la concentration et de la financiarisation du champ éditorial. Moïra Rosabrunetto et Clémentine Legrand vous expliquent tout.
07/05/2025, 08:45
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’excellence académique et culturelle, Sorbonne Université remettra, le 25 mars prochain, le titre de Docteur Honoris Causa à huit personnalités internationales des sciences et des arts. Parmi elles, deux écrivaines : Chimamanda Ngozi Adichie et Olga Tokarczuk.
21/03/2025, 11:54
Le Paris-Francfort Fellowship 2025, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet, est un programme de formation internationale co-organisé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, le BIEF et la Foire du livre de Francfort. destiné aux jeunes professionnels du livre de France et d'Allemagne, y compris les libraires, éditeurs, responsables de droits ou marketing, scouts littéraires, agents littéraires et bibliothécaires, qu'ils soient déjà en poste, en stage ou en recherche d'emploi.
25/02/2025, 16:28
Si vous êtes passionné par les trésors du patrimoine, les archives, les manuscrits et les livres anciens, l’École nationale des chartes - PSL vous invite à découvrir ses formations. À l’occasion de sa journée Portes Ouvertes, qui se tiendra le samedi 8 mars 2025, de 12h30 à 18h, elle accueille lycéens, étudiants, parents et grand public pour une immersion dans ses cursus. L'entrée est libre.
04/02/2025, 14:38
Dramaturge, metteur en scène et écrivain de renom, Wajdi Mouawad occupera en 2024-2025 la chaire annuelle « L’invention de l’Europe par les langues et les cultures », créée en partenariat avec le ministère de la Culture. Cette chaire, initiée en 2020, met en lumière la richesse et la diversité des patrimoines européens en explorant les liens entre création artistique, langues et identités.
28/01/2025, 11:54
La Voie des Livres propose une formation unique en son genre : une immersion dans l’art subtil de la lecture à voix haute, animée par Marc Roger, lecteur public de renom. Que vous soyez un débutant désireux de faire vos premiers pas ou un passionné souhaitant perfectionner votre pratique, cette formation vous offre une opportunité exceptionnelle d’explorer la frontière entre le texte écrit et son expression orale.
03/09/2024, 12:17
Le programme du Collège de France pour l’année académique 2024 a été révélé, avec entre autres le 10e colloque de rentrée qui aura comme thème, Genre et Sciences, ou encore les noms des 13 nouveaux professeurs qui viendront enrichir les départements de sciences mathématiques, physiques, naturelles, ainsi que ceux des sciences humaines et sociales.
19/07/2024, 17:16
Chaque année au printemps, depuis 11 ans, Interbibly orchestre la manifestation « Auteurs en lycées », un cycle de rencontres autour de huit écrivains dans des lycées du Grand Est. L'édition précédente a permis à 1232 élèves de bénéficier de cette initiative annuelle.
20/03/2024, 10:39
Les récentes annonces du ministre de l’Éducation nationale pour « élever le niveau de notre école » bousculent les habitudes. Alors que le secteur scolaire représentait près de 38,8 millions € pour les éditeurs en 2022, en hausse de 1,54 % d’après le Syndicat national de l’édition. Mais qu’impliquent ces « manuels labellisés » qui interviendront à la rentrée 2024 ?
06/12/2023, 23:03
Alice Millot, une artiste-autrice de jeux de société qui souhaitait intervenir en établissements scolaires dans le cadre d'ateliers de création, s'est vue refuser un financement par le pass culture. Une situation qui interroge sur la place accordée au jeu dans le monde culturel français.
24/11/2023, 18:36
L’épreuve de français, étape cruciale et anticipée du baccalauréat, requiert une préparation soutenue tout au long de l’année de première. Elle s’appuie sur les textes importants du patrimoine national en poésie, roman, théâtre et « littérature d’idée ». Depuis la réforme de 2019, douze œuvres par voie, renouvelées par quart tous les ans. Pour la prochaine année scolaire, on retrouve, entre autres, le voyant Rimbaud, l’observateur Francis Ponge, le dramaturge Jean-Luc Lagarce ou encore la Québécoise Hélène Dorion. Et, en 2024-2025, Sarraute, Corneille et de Musset...
27/07/2023, 13:12
Les lycéens des voies générale et technologique avaient rendez-vous, ce mercredi 14 juin, avec les épreuves de philosophie, qui se déroulent désormais en dernier dans le calendrier des épreuves. Comme d'habitude, les candidats ont eu le choix entre dissertation et explication de texte.
14/06/2023, 16:43
BookBanUSA — La vague de censure qui traverse les États-Unis depuis 2021 ne s'attaque pas seulement aux ouvrages de fiction. Les législations de certains États cherchent également à contrôler de manière plus stricte les contenus pédagogiques présentés aux élèves et étudiants. En Floride, un manuel et un cours en ligne évoquant l'Holocauste ont été retoqués par l'administration.
15/05/2023, 11:29
Les 13, 14, 20 et 21 mars 2023 ont, pour la première fois, vu des lycéens plancher sur les épreuves de spécialité du baccalauréat, dès le printemps, comme l'instaurait la réforme de 2019. Différents auteurs ont été étudiés par les élèves, dont deux références de la littérature de genre, Mary Shelley (1797-1851) et René Barjavel (1911-1985). Mais toujours une seule autrice.
22/03/2023, 15:41
BookBanUSA – Le ministère de l'Éducation de Floride a adopté une nouvelle législation qui cible tant les professeurs que la pluralité de l'enseignement. Les premiers encourront des poursuites judiciaires pour un crime odieux : avoir donné accès à des livres considérés comme « obscènes ». Reste à savoir qui attribue le qualificatif...
14/02/2023, 16:32
L’Asfored-Edinovo, centre de formation dans le secteur de l’édition, étend son offre de formation et annonce le lancement à la rentrée 2023-2024 d’un BTS Édition – Technicien supérieur de fabrication et édition à Toulouse et à Bordeaux. Il s’agit de l’unique BTS en alternance en France destiné aux étudiants souhaitant s’orienter vers les métiers de l’édition et du livre.
02/02/2023, 15:32
La liberté pédagogique l’emportera sur cet épisode de l’Histoire, a tranché le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Sollicité par le député Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin), fin octobre, le ministre répond sur le devenir des « Malgré nous » .
23/01/2023, 16:40
En novembre 2020 était promulguée une nouvelle loi touchant au domaine de l’éducation : pour l’Espagne, il s’agissait du huitième texte, connu sous le titre de loi Celaá. Portée par le gouvernement socialiste alors au pouvoir elle introduisait, entre autres choses, des mesures favorisant l’égalité des sexes. Avec pour première application, les manuels scolaires, impliquant un long travail de refonte chez les éditeurs.
10/06/2022, 13:06
Ces 11, 12 et 13 mai, les élèves des classes de terminale en voies générale et technologique passent les épreuves de spécialité du baccalauréat, dans une version réformée, mise en oeuvre pour la première fois. Pour les élèves ayant choisi Humanités, littérature et philosophie parmi leurs enseignements de spécialité, Pierre Albert-Birot et Paul Ricœur étaient au rendez-vous.
12/05/2022, 11:59
BookBanUSA - Aux États-Unis, la BD Maus d'Art Spiegelman a été retirée et interdite au sein d’une école du Tennessee pour cause « d’images et de mots inappropriés ». Cette décision s’inscrit dans l’importante vague de censure conservatrice qui sévit en ce moment dans les écoles à travers le pays.
27/01/2022, 15:04
Ce 30 septembre sera donnée la leçon inaugurale au collège de France sur le thème Europa, le mythe comme métaphore. Et pour ouvrir le bal, c’est Alberto Manguel qui est invité, dans le cadre de la chaire annuelle, nouvellement créée pour l’occasion. Il s’agira d’analyser l’invention de l’Europe, « par les langues et les cultures ». L’écrivain argentino-canadien en sera le premier bénéficiaire.
09/09/2021, 10:03
12 textes se retrouvent au programme de l'année scolaire pour les classes de première générale et technologique, en vue du bac de français 2022. Outre la présence remarquée de la pionnière féministe Olympe de Gouges, signalons les textes de Marguerite Yourcenar et Jean-Luc Lagarce, déjà présents en 2021, et les inévitables Hugo ou Baudelaire...
26/08/2021, 12:14
Alpha Test, maison d’édition italienne spécialisée dans les tests d’admission aux universités, mise sur les startups, en vue d’une expansion internationale et, notamment, de la création d’un hub européen qui prépare les étudiants aux concours des écoles d’excellence internationales.
02/08/2021, 12:29
Annoncé au mois de mars 2021, le programme d’urgence NAFAS s’est donné pour objectif d’inviter 100 artistes et professionnels de la culture en résidence en France. Grâce au soutien et à la collaboration de plus de cinquante partenaires, le programme offre aux artistes libanais une parenthèse de création en France et renforce les liens culturels entre les deux pays.
17/06/2021, 17:01
Tristan et Iseut ne se mourront plus d'amour...? Un projet d’arrêté a mis les enseignants en branle. Et en émoi. Ce dernier, visé par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, entend supprimer la littérature médiévale du programme du Capes de Lettres. Une pétition est lancée, avec pour intention ferme que recule le baudet.
28/10/2020, 11:42
Deux opérateurs s’associent pour constituer une solution numérique de formation. Cette dernière s’adresse « aux personnes de faible niveau de qualification ». Au cœur de leur projet, des femmes et hommes « parfois en situation d’illettrisme (7 % de la population) ou d’illectronisme ».
09/06/2020, 10:10
À l'heure des grippes et autres vaccins, la Commission d'enrichissement de la langue française propose quelques termes relatifs au domaine de la santé. Une liste qui vise, comme d'habitude, à fournir des termes français à des équivalents étrangers, pour s'assurer que la langue française reste à niveau, notamment dans les domaines techniques.
17/01/2020, 11:31
Deux acteurs majeurs de l'enseignement innovant – MONTESSORI et l'ESCE (Ecole Supérieure du Commerce Extérieur) - se rejoignent pour placer la pédagogie, l'ouverture culturelle et l'internationalisation des cursus au centre des programmes de formation dans l'enseignement supérieur.
12/10/2018, 16:13
Alors que le premier texte de littérature mondiale remonte au XXIIIe siècle avant notre ère et est attribué à une poétesse et scribe mésopotamienne, En-Hedu-Ana, ce n’est qu’en 2017 qu’un texte de femme a pour la première fois été inscrit au programme du baccalauréat littéraire, La Princesse de Montpensier de Madame de La Fayette.
29/08/2018, 11:42
Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen, respectivement ministres de l'Éducation et de la Culture, ont fait état à plusieurs reprises de leur volonté de travailler de concert pour offrir plus de place à la lecture et à la littérature dans les programmes scolaires. Dans un entretien à L'Express, Jean-Michel Blanquer annonce qu'il souhaite désormais une découverte chronologique de la littérature, par époques et courants littéraires.
14/09/2017, 15:33
Autres articles de la rubrique Education
L’arrêt des combats dans la bande de Gaza est accueilli avec soulagement, mais il reste d’une fragilité extrême. Au moment où l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) rappelle que « les frappes sporadiques d’Israël continuent ». À ce titre, une nouvelle série de bombardements a coûté la vie à plus de 100 civils, dont environ 35 enfants, selon la défense civile palestinienne, dans la nuit de ce 28 octobre.
29/10/2025, 11:17
La station publique lance deux nouveaux dispositifs pour renforcer sa présence dans les universités : une série de Masterclasses des étudiants et une nouvelle édition du Prix roman des étudiants France Culture. Ces événements, organisés avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le Centre national du livre, se dérouleront tout au long du mois de novembre dans plusieurs établissements à travers la France.
28/10/2025, 17:03
Une professeure de français du collège Alexandre Soljenitsyne d'Aizenay, en Vendée, a été visée par une campagne numérique de l'association d'extrême droite Parents Vigilants, réseau du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Les activistes réactionnaires reprochent à l'enseignante le choix de Lettre à Adama, d'Assa Traoré et Elsa Vigoureux (Seuil), comme lecture pour les élèves de 3e au cours de l'année.
22/10/2025, 12:24
Pensé depuis 2014 pour accompagner les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants, le Réseau Canopé recherche son ou sa nouvelle directrice générale. Marie-Caroline Missir, titulaire du poste, le quitte à la fin du mois d'octobre.
22/10/2025, 09:26
Dans un Maroc traversé par une mobilisation sociale inédite, portée par une jeunesse engagée pour de meilleurs services de santé et d’éducation, la pénurie de manuels scolaires qui frappe écoles dites pionnières, collèges et lycées, devient un nouveau symbole d’un système défaillant. Entre flambée des prix, rupture de stock et confusion dans la distribution, libraires et familles dénoncent une rentrée chaotique et interpellent directement le ministre de l’Éducation nationale.
03/10/2025, 16:59
Pour la première fois depuis sa création en 1998, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (mahJ) est confronté à un boycott académique, assure l'institution. Cinq chercheurs français ont annulé leur participation au colloque « Les histoires juives de Paris », prévu les 15 et 16 septembre 2025, invoquant la guerre à Gaza et la collaboration avec des universitaires israéliens.
11/09/2025, 12:35
Les Éditions Maison des Langues et la Maison des langues proposent une nouvelle édition de leurs Carnets de bord 2025-2026, véritables compagnons de route pour les enseignants. Conçus comme des agendas enrichis, ces volumes rassemblent non seulement les outils pratiques indispensables à l’organisation de l’année, mais aussi des contenus culturels adaptés à chaque discipline.
26/08/2025, 14:34
Le Labo des histoires, association nationale d’intérêt général créée en 2011 et dédiée à la démocratisation de l’écriture chez les moins de vingt-cinq ans, a publié en 2025 sa première grande étude d’impact. Son objectif : mesurer les effets concrets de la pratique de l’écriture créative dans le cadre des ateliers proposés par la structure.
25/08/2025, 17:25
On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.
20/08/2025, 17:11
La lecture, cet acte à la fois ordinaire et fondateur, révèle souvent bien plus qu’on ne l’imagine. Derrière les premières syllabes déchiffrées d’un enfant, se cache un réseau invisible, tissé de contexte familial, d’exposition langagière, d’âge d’initiation à la lecture — et, plus fondamental encore, du statut socio-économique (SES).
17/08/2025, 09:06
En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.
12/08/2025, 14:32
Imaginez une bibliothèque où chaque ouvrage est un allié précieux pour enseigner le français. Ce rêve de nombreux enseignants vient de prendre forme concrète. Baptisé La Bibliothèque idéale des professeurs de français, ce projet réunit « les ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère » en un seul guide pratique.
07/08/2025, 12:54
La rentrée 2025 sera un peu plus chère que la précédente, au rayon des fournitures scolaires. La hausse des tarifs est estimée à 2 %, soit l'équivalent de l'inflation générale. Une nouvelle augmentation des prix, qui poursuit la tendance observée depuis quelques années déjà.
04/08/2025, 15:12
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) publie, depuis plusieurs années, un répertoire des formations aux métiers du livre, régulièrement mis à jour. L'édition 2025 est disponible : elle expose, région par région, les offres de formation, classées par niveau de diplôme.
23/07/2025, 09:43
Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.
07/07/2025, 16:24
En 2025, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) seront centrées sur la situation des jeunes face à l'illettrisme, à l'innumérisme et à l'illectronisme. Les individus âgés de 18 à 29 ans représenteraient 1 adulte sur 4 en forte difficulté avec les compétences de base, dont la lecture, l'écriture ou l'usage des outils numériques.
03/07/2025, 11:39
Les échanges internationaux offrent une immersion totale dans un environnement linguistique authentique, accélérant ainsi l'apprentissage et la maîtrise d'une langue. Ils permettent une interaction constante avec des locuteurs natifs, favorisant une compréhension plus profonde des nuances culturelles et linguistiques. Ces expériences enrichissent le vocabulaire et améliorent la fluidité, tout en développant une confiance accrue dans l'utilisation de la langue au quotidien.
07/06/2025, 14:44
Au croisement de l’écriture et du métier d’éditeur, le master CORREM de Sorbonne Université cultive les plumes en devenir. Dans cette formation singulière, on apprend à jongler avec les mots autant qu’à les corriger, à les aimer autant qu’à les façonner. Entre travail éditorial et ateliers d’écriture, les étudiant·es tracent leur voie, jusqu’à faire éclore, en fin de parcours, une novella où s’entrelacent technique, imagination et style personnel.
03/06/2025, 12:04
Créer sa librairie, c’est un rêve, mais aussi un métier. Avec sa nouvelle formation certifiante, Book Conseil propose aux futurs libraires un accompagnement pour structurer leur projet, affiner leur stratégie et acquérir les bases nécessaires à la création d’une entreprise viable.
15/05/2025, 12:52
« Ma Première Bibliothèque » est un programme porté par Bibliothèques Sans Frontières visant à favoriser l’accès à la lecture pour les élèves issus de territoires défavorisés (réseaux d’éducation prioritaire, zones rurales…). Chaque enfant bénéficie d’une dotation de dix ouvrages issus du fonds de l’association, lui permettant de constituer une première bibliothèque personnelle.
12/05/2025, 12:26
En France, la part de filles dans les filières scientifiques stagne depuis plusieurs années, et décroit à mesure de leur avancée dans la scolarité. Pour répondre à ces difficultés d'accès et tenter de les réduire, un plan « Filles et Maths » a été présenté par Élisabeth Borne, suite à un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
12/05/2025, 10:56
À l’heure où la clarté, la rigueur et l’élégance de l’écriture sont plus que jamais des qualités recherchées, plusieurs ouvrages font figure de références pour qui veut affûter sa plume. Que l’on soit étudiant, journaliste ou professionnel de l’écrit, bien rédiger est un art qui s’apprend. Voici quatre titres incontournables pour progresser avec méthode et exigence.
09/05/2025, 14:37
Jusqu’au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême consacre une large place à la bande dessinée de science-fiction avec Plus loin – La nouvelle science-fiction, première exposition muséale d’ampleur dédiée au genre en France. En parallèle, un dispositif pédagogique complet est mis à la disposition des établissements scolaires : visites guidées, ateliers de création et ressources conçues pour s’adapter à chaque niveau scolaire.
25/04/2025, 10:24
En matière de CV, il faut être habile si l’on veut se démarquer et sortir efficacement du lot, ce qui est toujours l’objectif recherché par un candidat. Il est donc nécessaire de soigner tous les aspects de ce document de présentation de soi.
22/03/2025, 10:01
Alors que la pratique de la lecture semble reculer au sein d'une partie de la jeunesse française et que cette dernière est parfois pointée du doigt par les générations précédentes en raison d'un supposé désintérêt pour l'activité, un baromètre du moral des adolescents apporte un nouvel éclairage. Il révèle que la moitié des jeunes interrogés déclare avoir eu du mal à se concentrer pour lire un livre, dans un contexte de dépression ou de trouble anxieux généralisé.
14/03/2025, 12:38
Les étudiants de deuxième année du master CREM (Création Éditoriale Multisupports) de Sorbonne Université – Asfored vous avaient présenté Les Éditions à la renverse en décembre dernier. Leur objectif : publier Mégafaune, Relire et Réécrire la fable, un recueil mêlant fables anciennes et réécritures contemporaines de ces mêmes textes. L’ouvrage illustré prendra la forme d’un livre tête-bêche, c’est-à-dire qu’il sera à lire dans un sens… puis dans l’autre. Noé Senaini et Victor Wolf vous parlent de leurs dernières avancées…
11/03/2025, 11:01
Depuis sa création en 2021, L'Alliance pour la lecture s'efforce de défendre cette activité et tous ses bienfaits, mais aussi son statut de droit fondamental. Elle réunit près de 70 organisations, associations, fédérations, qui échangent et travaillent « pour trouver ensemble des chemins d’accès à la lecture ». Des Ateliers Fresque de L’Alliance pour la lecture se déploient, en prélude aux 3es Rencontres nationales pour le développement de la lecture, le 30 septembre 2025, à Lyon.
07/03/2025, 09:42
Jusqu'au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême accueille "Plus loin – La nouvelle science-fiction", première exposition d’envergure consacrée à la bande dessinée de science-fiction dans un musée en France. À cette occasion, une riche offre pédagogique est mise en place pour les établissements scolaires, avec des visites guidées, des ateliers de création et des ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau.
25/02/2025, 11:45
Pour un rapport publié le 14 février dernier, la Cour des Comptes s'est intéressée à la politique d’éducation artistique et culturelle mise en œuvre par l'État et les collectivités territoriales. L'institution relève des inégalités persistantes dans l'accès à la culture, selon les territoires et les milieux sociaux, et un manque de coopération entre les parties prenantes.
17/02/2025, 13:28
La Journée internationale des femmes et des filles de science, ce mardi 11 février, est l'occasion de rappeler l'importance de la médiation dans l'approche des disciplines scientifiques. Pour créer des vocations ou simplement encourager à la curiosité, le livre et la lecture sont des outils puissants, et permettent de prendre en compte la dimension genrée.
11/02/2025, 12:56
Découvrez le projet de master des étudiants en édition à la Sorbonne : la conception d’une collection. En alternance dans diverses maisons d’édition, ils ont l’opportunité d’imaginer et de développer la collection de leur choix. Margaux Gonzalez revient sur les étapes de ce projet.
04/02/2025, 12:25
Les études en droit, qu'elles soient pour la licence ou le Master, sont reconnues comme nécessitant un niveau d’investissement personnel élevé. Mais le jeu en vaut souvent la chandelle.
22/01/2025, 15:01
La quatrième année du séminaire Décoloniser l'inconscient, intitulée Noirceur et Opacité, entend approfondir une tension conceptuelle issue de l'étude des œuvres d'Édouard Glissant et de Deleuze et Guattari lors de la deuxième année. L'initiative, dans le cadre de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital, aborde la nécessité de repenser la psychanalyse en dépassant les cadres traditionnels comme le complexe d’Œdipe et l’hétéro-normativité, afin de mieux répondre aux réalités contemporaines des liens sociaux et sexuels.
20/01/2025, 12:57
Cap sur le sud de la France, au cœur de la Ville Rose. Le 14 janvier 2025, l’Institut Catholique de Toulouse réunira étudiants et professionnels pour discuter des liens entre écologie et livre. Organisée par le master Métiers du livre, cette journée étudiera les grands défis écologiques de l’industrie : surproduction, responsabilité sociétale, gestion des ressources... Une occasion unique de placer les futurs acteurs de l’édition au centre des transformations indispensables pour bâtir l’avenir du secteur.
20/12/2024, 18:09
Découvrez le projet ambitieux des étudiants de la Sorbonne : Les Éditions à la renverse. Ces futurs professionnels du livre relèvent le défi de réinventer la fable, en mêlant traditions et modernité dans un ouvrage tête-bêche. Une initiative qui questionne notre rapport aux animaux et aux grands enjeux contemporains. Jeanne Mouton et Victor Wolf, du master CREM (Création éditoriale multi-supports), nous en disent un peu plus.
16/12/2024, 11:37
Commenter cet article