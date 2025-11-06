Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

Avec plus de trois millions de lecteurs, Mélissa Da Costa met désormais sa notoriété au service des programmes de l’UNICEF, prolongeant ainsi un engagement déjà marqué par plusieurs projets communs.

Une collaboration déjà active

En 2023, l’autrice a offert à l’UNICEF France une nouvelle inédite, La Faiseuse d’étoiles, publiée avec Le Livre de Poche. L’ouvrage a permis de réunir plus de 500.000 € destinés à financer des programmes d’écovillages à Madagascar. Ces fonds ont contribué à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles locales.

L’année suivante, Mélissa Da Costa a pris part au Prix UNICEF de littérature jeunesse en tant que marraine. Elle a également participé à plusieurs campagnes d’urgence et d’appel aux dons, mobilisant son lectorat sur les thématiques liées à l’enfance et à l’éducation.

En 2025, l’écrivaine s’est rendue à Madagascar pour observer sur place les projets soutenus par l’UNICEF. Cette visite lui a permis de rencontrer les équipes et les bénéficiaires des programmes financés par la vente de son ouvrage.

© UNICEF/UNI818569/Zumstein

« J'ai eu l'opportunité de voir la mise en place des programmes soutenus par l’UNICEF et d’en mesurer les effets sur les enfants et leurs familles. Cela m’a profondément marquée », déclare Mélissa Da Costa.

Elle ajoute : « Devenir ambassadrice officielle de l’UNICEF, c’est donner un élan nouveau à mon engagement et participer, à mon échelle, à la construction d’un avenir plus juste pour les générations futures. »

Selon Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France, cette nomination prolonge une collaboration entamée depuis plusieurs années : « Nous sommes heureux d’accueillir Mélissa Da Costa parmi nos ambassadeurs. Depuis longtemps, elle s’implique à la fois sur le terrain et dans ses prises de parole. Elle partage les valeurs que nous défendons : la solidarité, la conviction que chaque enfant a droit à un environnement sûr et digne. »

Dans le cadre de ce nouveau rôle, Mélissa Da Costa poursuivra ses actions de sensibilisation auprès du grand public. Ses interventions porteront notamment sur la défense des droits de l’enfant, l’accès à l’éducation et les conséquences du changement climatique sur les jeunes générations.

Crédits photos : © UNICEF/UNI818576/Zumstein

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com