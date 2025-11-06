Paul Matthieu, lauréat du Prix de traduction 2025 pour Retour à Belfast

Créé pour favoriser la circulation des lettres irlandaises en France, le prix salue le travail minutieux d’un traducteur qui fait entendre, dans la langue de Molière, la voix singulière d’une nouvelle génération d’écrivains d’Irlande du Nord.

Traducteur exigeant, Paul Matthieu a déjà signé les versions françaises de Dario Diofebi (Paradise, Nevada), Geoff Dyer (Les Derniers jours de Roger Federer), Paul Harding (Cet autre Éden), Scott Preston (Le Sang des collines) ou encore Abraham Verghese (Le Pacte de l’eau). Avec Retour à Belfast, adaptation du roman Close to Home, il restitue la puissance brute et la mélancolie d’un texte traversé par les tensions sociales et l’héritage des Troubles.

Une littérature à redécouvrir

En couronnant ce travail, le Centre Culturel Irlandais et Literature Ireland rappellent leur engagement à faire rayonner la création irlandaise contemporaine auprès du public francophone. À travers cette distinction, c’est tout un dialogue littéraire entre Dublin, Belfast et Paris qui se poursuit — discret mais essentiel.

Retour à Belfast raconte l'histoire de Sean, qui retrouve Belfast après des études universitaires à Liverpool, diplôme en poche mais sans perspectives d’avenir. Il retrouve son quartier ouvrier de l’Ouest, ses vieux amis noyés dans l’alcool et les drogues, un frère aîné en pleine dérive, une mère qui tient tant bien que mal un emploi de femme de ménage.

Un soir, une altercation à une fête — simple insulte ou provocation ? – provoque l’engrenage : Sean passe au tribunal, perd son emploi, se voit menacé d’expulsion. Le passé s’impose à lui dans les peintures murales de Belfast, dans le silence des pères inconnus, dans les cicatrices du conflit.

Pourtant, l’espoir subsiste : une amie d’adolescence souhaite quitter la ville pour Berlin, sa mère peint dans l’espoir d’un avenir, et Sean tente de saisir l’écriture pour se réinventer. Accepter l’héritage, s’en extraire ? Le roman explore cette tension, entre ancrage et désir de fuite.

Un extrait du roman est proposé en fin d'article.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com