L’amour en fête à Choisy-le-Roi : entre mythe, chanson et rires

Le vendredi soir (à partir de 18h30), place à la fête ! Avec Le Grand Karatoqué de l’Amour, le collectif L’Enjeu Collectif transforme la scène en un véritable karaoké déjanté. Porté par les incontournables Tata O.K. et Tata K.O., ce spectacle participatif convie le public à devenir, le temps d’une chanson, les stars d’un soir.

Sur fond de morceaux « spécial Amour », certaines performances seront accompagnées en live par un musicien. Un moment de partage, de rires et d’imprévus pour clôturer la journée en beauté.

Du 7 octobre au 15 novembre, le Salon propose également une immersion poétique dans l’univers de Cyrano, revisité par Rébecca Dautremer et Taï-Marc Le Thanh. À travers les illustrations originales de Dautremer, le célèbre héros au grand nez se métamorphose en samouraï élégant, tandis que Roxane apparaît dans toute sa grâce. Une exposition tout public qui invite à redécouvrir la puissance des sentiments, entre art et littérature.

Crédit image : Toufik Oulmi

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com