Poids économique de la culture : la valeur ajoutée du livre stagne

Le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture a livré son rapport consacré au poids économique de la culture en 2023. Celui-ci s'ouvre sur un constat global : cette année-là, les branches culturelles (audiovisuel, spectacle vivant, livre, presse, agences de publicité, architecture, arts visuels, patrimoine et enseignement artistique et culturel) ont réalisé une production totale de 108,8 milliards € et généré une valeur ajoutée de 49,5 milliards €.

Le poids économique direct de la culture s’établit ainsi à 2 % de l'ensemble de l'économie en 2023, soit le même taux qu’en 2022 et un niveau sensiblement similaire depuis 2020.

La valeur ajoutée culturelle a progressé en 2023 de 4,1 % en valeur, une dynamique inférieure à celle de l'ensemble des branches de l'économie (7 %). En volume, à l'inverse, la croissance s'établit à 1,6 %, contre 1,4 % pour l'économie dans son ensemble.

« En 2023, la contribution à la hausse de 4,1 % en valeur de la valeur ajoutée s’explique principalement par la croissance de deux branches : le spectacle vivant, qui contribue pour 1,9 point, et l’audiovisuel pour 1,5 point », note le DEPS dans son rapport.

Pour le livre, la stagnation est évidente, avec un taux 0 en volume et une faible hausse, de 0,1 point, en valeur. La différence est notable avec les niveaux de 2022 (à 0,8 et 0,6, respectivement). Rappelons que la valeur ajoutée, en volume, de la branche livre avait augmenté de 14 % en 2022 et 26 % en 2021...

En 2023, l’ensemble des branches du champ statistique de la culture a généré une production totale de 108,8 milliards € courants, dont 84,9 milliards €, soit 78 % du total, proviennent de la vente de biens et services culturels par les entreprises culturelles à un prix économiquement significatif (production marchande).

La production non marchande culturelle, de 23,9 milliards €, correspond à des biens et services culturels proposés aux ménages à un prix représentant moins de 50 % des coûts de production, car bénéficiant de l’apport de dépenses publiques.

Le document complet est accessible ci-dessous.

