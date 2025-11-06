Heidi : le personnage de Johanna Spyri revient au cinéma

Le réalisateur allemand Tobias Schwarz prend en charge pour la première fois, avec Heidi et le lynx des montagnes, la réalisation d'un long-métrage d'animation, en portant à l'écran un scénario original de Rob Sprackling.

Ce dernier s'est évidemment basé sur les ouvrages de Johanna Spyri, traduits dans le monde entier en une cinquantaine de langues. Notons que le traducteur français des textes, Charles Tritten, a écrit plusieurs suites aux récits de Spyri.

En France et dans le monde, le personnage a aussi été popularisé par la série d'animation japonaise d'Isao Takahata, diffusée pour la première fois par TF1 à la fin des années 1970 et passée et repassée à la télévision depuis...

