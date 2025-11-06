Trois livres en lice pour le Prix Québec ACBD 2025

Les 3 finalistes du Prix Québec ACBD

Momm, de Catherin (Pow Pow)

Pétales et pépins, de Floramaille (Nouvelle adresse)

Le prince des oiseaux de haut vol, de Philippe Girard (La Pastèque)

Les membres de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée peuvent voter jusqu’au 21 novembre 2025.

L'année dernière, le Prix Québec ACBD avait salué Je pense que j’en aurai pas, de Catherine Gauthier, publié chez XYZ.

Les récompenses décernées par l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) visent à promouvoir et valoriser des bandes dessinées publiées en français qui se distinguent par leur qualité narrative et graphique exceptionnelle. Ces prix mettent en lumière des œuvres remarquables pour leur intensité, leur originalité et l'innovation de leur contenu ou des techniques utilisées par les auteurs.

L'ACBD regroupe 94 journalistes et critiques spécialisés dans la bande dessinée, qui contribuent régulièrement à des publications écrites, audiovisuelles et numériques, tant au niveau régional que national, couvrant l'ensemble de l'espace francophone européen et québécois.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com