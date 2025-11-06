Naruto, Berserk, Dragon Ball... Des animes d'ADN sur la plateforme M6+

Le groupe M6 promet, avec ce nouveau partenariat, plus de 2500 épisodes et près de 1000 heures de contenu animé japonais sur M6+. Une cinquantaine de séries, tirées du catalogue de programmes d'Anime Digital Network, rejoignent ainsi l'offre de la plateforme de diffusion à la demande du groupe M6.

« En intégrant le meilleur de l'animation japonaise à notre offre M6+, nous réaffirmons notre engagement à répondre aux attentes d'un public passionné et exigeant, avide de (re)découvertes. Ce nouveau corner s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'enrichissement, consolidant ainsi notre catalogue de contenus premium et diversifiés, au cœur de la pop culture actuelle », souligne Alix Sambroni, directrice des Contenus streaming du Groupe M6.

Tous les programmes disponibles sur la plateforme seront accessibles en moyenne 12 mois (au minimum 30 jours), en HD et avec la possibilité de diffuser sur une télévision connectée.

La plateforme M6+ est accessible gratuitement, sur inscription, et comprend des publicités. Une option payante, M6+MAX, permet de regarder les programmes sans publicité et de profiter de diffusions en avant-première.

Classiques du genre

Une cinquantaine de licences emblématiques de l'animation japonaise sont désormais au catalogue de M6+, dont un bon nombre d'adaptations de mangas.

Signalons ainsi la saga East Blue de One Piece, soit les premiers épisodes de la série tirée du manga de Eiichirō Oda (trad. Sylvain Chollet, Glénat), les aventures du jeune Son Goku avec Dragon Ball, la version animée de Berserk, d'après la série de Kentarō Miura ou encore Great Teacher Onizuka (GTO), d'après le manga homonyme de Tōru Fujisawa (trad. Anne-Sophie Thévenon, Pika).

Pour tous ces programmes, il faudra toutefois se contenter de quelques épisodes. D'autres productions sont annoncées en intégrale, comme Naruto, d'après le manga de Masashi Kishimoto (trad. Sébastien Bigini, Frédéric Malet et Sylvain Chollet, Kana), Hunter X Hunter, tirée de la série de Yoshihiro Togashi (trad. Rodolphe Gicquel et Thibaud Desbief, Kana) ou Fairy Tail de Hiro Mashima (trad. Vincent Zouzoulkovsy et Thibaud Desbief, Pika).

Certains animes sont d'ores et déjà disponibles, d'autres le seront à compter du 26 novembre prochain.

Photographie : M6+

