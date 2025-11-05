Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus

Le jury du Prix Interallié, toujours dernière des récompenses littéraires à choisir son lauréat parmi les grands prix de l'automne, s’est à nouveau réuni, afin de choisir les quatre finalistes de cette édition. La proclamation officielle du gagnant est prévue le 12 novembre à 13 heures, au restaurant Lasserre, à Paris.
Le 05/11/2025 à 18:36 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
05/11/2025 à 18:36
La dernière sélection du Prix Interallié 2025 :
Christian Authier, Comme un père, Du Rocher
Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel
Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche Midi
Louis-Henri de la Rochefoucauld, L’amour moderne, Robert Laffont
Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le premier Prix Interallié a été attribué à André Malraux en 1930 pour La Voie royale. Il privilégie généralement les écrivains ayant également une carrière journalistique.
Le jury du Prix Interallié réunit, aux dernières nouvelles, Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Thibault de Montaigu, lauréat 2024 pour Coeur (Albin Michel).
Crédits photo : Nathan Devers (Pascal Ito, Albin Michel)
Par Hocine Bouhadjera
Paru le 20/08/2025
257 pages
Editions du Rocher
20,90 €
Paru le 20/08/2025
336 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 21/08/2025
496 pages
Le Cherche Midi
22,00 €
Paru le 21/08/2025
256 pages
Robert Laffont
20,00 €
