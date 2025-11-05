Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus

La dernière sélection du Prix Interallié 2025 :

Christian Authier, Comme un père, Du Rocher

Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel

Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche Midi

Louis-Henri de la Rochefoucauld, L’amour moderne, Robert Laffont

Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le premier Prix Interallié a été attribué à André Malraux en 1930 pour La Voie royale. Il privilégie généralement les écrivains ayant également une carrière journalistique.

Le jury du Prix Interallié réunit, aux dernières nouvelles, Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Thibault de Montaigu, lauréat 2024 pour Coeur (Albin Michel).

