Les Grands Prix de Littérature d’ARTCENA 2025 dévoilent leurs lauréats

Le Grand Prix de Littérature dramatique 2025 a été attribué à Lieux communs de Baptiste Amann, publié chez Actes Sud-Papiers. Dans ce texte, l’auteur explore la question de la vérité et de la blessure intime à travers une écriture dense et poétique : « Quand ton cœur est en guerre, la vérité n’est pas une chose abstraite, confuse, mobile, elle est aussi précise qu’une lame. »

Le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse revient à Dylan et le fantôme de Thomas Flahaut, édité chez Lansman. La pièce se déroule dans une salle de classe, lieu de mémoire et de confrontation, où un ancien élève revient après quinze ans pour revisiter ses souvenirs et affronter les fantômes du passé.

Ces deux textes ont également séduit les membres de l’association Des jeunes et des lettres, qui leur ont décerné leurs coups de cœur. Du côté du Pass Culture, les jeunes lecteurs ont aussi choisi Dylan et le fantôme et Le Pays innocent de Samuel Gallet (Éditions Espaces 34) parmi leurs favoris.

La nouvelle génération à l’honneur

Comme chaque année, la cérémonie s’est tenue au Théâtre du CNSAD, en partenariat avec ARTCENA. Les élèves du Conservatoire, préparés par la professeure Agnès Adam, ont lu des extraits des six textes finalistes, offrant au public un aperçu vivant de la création dramatique contemporaine.

Cette édition 2025 a également marqué le lancement du programme d’éducation artistique et culturelle « Lire et dire le théâtre d’aujourd’hui », mené par ARTCENA et le CNSAD-PSL. Plus de 600 jeunes issus d’une vingtaine d’établissements des académies de Créteil, Paris, Versailles, Aix-Marseille, Lille et Normandie participent cette année à ce dispositif de découverte du théâtre contemporain.

Les écritures dramatiques, un engagement à défendre

Créés et financés par le ministère de la Culture, les Grands Prix de Littérature dramatique distinguent chaque automne deux auteurs, un pour la littérature dramatique générale, un pour la jeunesse, parmi les textes publiés l’année précédente. Les éditeurs soumettent leurs sélections à ARTCENA, qui réunit un jury indépendant composé de quatorze professionnels du spectacle vivant, respectant la parité.

Les lauréats reçoivent chacun une dotation de 4000 euros. Depuis 2015, la cérémonie s’associe au CNSAD pour donner à ces textes une visibilité scénique et médiatique. ARTCENA accompagne ensuite les auteurs primés par une campagne de promotion, renforçant leur rayonnement dans le paysage théâtral.

Plus d'informations sur le site d'ARTCENA.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com