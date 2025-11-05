Festival du Livre Gourmand 2025 : le programme dévoilé

Pour marquer cet anniversaire, le festival propose une programmation particulièrement riche : rencontres littéraires, démonstrations culinaires, débats, ateliers, signatures et moments de dégustation viendront animer trois jours de fête.

De nombreux invités, venus de tous horizons, feront découvrir leurs univers gourmands et littéraires dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

Vous pouvez trouver ci-joint le programme complet de cette édition 2025 :

DOSSIER - Festival du Livre gourmand 2025 : Périgueux célèbre 20 ans de saveurs et de belles lettres

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com