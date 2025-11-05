Qui sont les quatre finalistes du Prix Jean Giono 2025 ?

Le jury du Prix Jean Giono, qui s’est réuni aujourd’hui chez Drouant, a établi sa dernière sélection. La récompense littéraire sera remise le 13 novembre à 13h, à la même adresse.
Le 05/11/2025 à 14:25 par Hocine Bouhadjera
05/11/2025 à 14:25
Les finalistes 2025 :
Mathieu Belezi, Cantique du chaos (Robert Laffont)
Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine (Grasset)
Sophie Pointurier, Notre part féroce (Phébus)
Antoine Wauters, Haute-Folie (Gallimard)
Le jury est composé de : Paule Constant, de l’Académie Goncourt, Présidente, Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.
Le Prix Jean Giono couronne un ouvrage écrit en Français faisant une large place à l’imagination. Il est parrainé par la fondation Jan Michalski. Le lauréat recevra un chèque d’un montant de 10.000 euros.
Le lauréat 2024 était Olivier Norek pour son roman Les Guerriers de l’hiver (Michel Lafon).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Antoine Wauters (Francesca Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
