Fernand Braudel et Max Horkheimer ouvrent la collection 54 Poche

Premiers jalons, deux titres paraissent le 20 novembre :

L'histoire, mesure du monde. Conférences de captivité de Fernand Braudel.

Du préjugé. Suivie d’une discussion de Max Horkheimer, dans sa première traduction française. Une édition établie par Sami Lamhangar, Diane Martin-Dessalles et Philippe Persiaux.

Deux façons complémentaires d’entrer dans la collection : la redécouverte d’un texte fondateur et l’arrivée d’un court essai jusqu’ici indisponible en français. L’un et l’autre forment un diptyque sur la manière d’habiter l’histoire — et de la critiquer.

La « longue durée » au crayon

Ceux qui croient connaître l’histoire se souviennent de La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, ce chef-d’œuvre que Fernand Braudel aurait rédigé, en captivité, au crayon sur des cahiers d’écolier pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que l’on sait moins, c’est qu’au même moment, l’historien donnait à ses codétenus une série de conférences sur le métier d’historien. Ces textes — longtemps restés inaccessibles — sont aujourd’hui réédités par la Maison des sciences de l’homme (MSH).

Au programme : méthode, poids du temps long, géohistoire, et ce refus de l’« événementiel » qui a renversé la manière d’écrire le passé. Autrement dit, les prémices de la pensée braudélienne, dans un état presque brut (et c’est aussi ce qui frappe).

Radiographie du préjugé

Face à Braudel, Max Horkheimer s’attaque à un objet d’apparence modeste mais d’impact massif : le préjugé. Dans ce texte court, le penseur de l’École de Francfort dissèque la formation d’opinions sans fondement, inculquées dès l’enfance et consolidées par les institutions.

La discussion qui suit prolonge l’analyse : origine culturelle des stéréotypes, rapports de pouvoir, effets psychologiques, rôle des médias, enjeux éducatifs. À l’heure des replis identitaires et des rhétoriques populistes, difficile de faire plus actuel. Une question traverse l’ensemble : comment défaire ce qui, socialement, tient si bien ?

Avec 54 Poche, la MSH a pour objectif de rendre visibles et abordables des textes de référence, tout en gardant la générosité pédagogique qui permet d’entrer sans bagage préalable (ou presque). La promesse est double : accueillir des œuvres majeures épuisées ou inédites, faire circuler des titres du fonds et ouvrir un espace pour des textes neufs.

Une collection qui aurait pour but d'élargir le lectorat, stabiliser des prix contenus, et surtout, proposer des outils intellectuels face aux bouleversements contemporains — « naturels ou artificiels ». On y lira des classiques, certes, mais à hauteur d’actualité. Car la pensée, lorsqu’elle est rigoureuse, ne vieillit pas ; elle travaille, assure l'éditeur.

