Lot de consolation ? Emmanuel Carrère remporte le Prix Médicis 2025

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un jeune bourgeois bordelais rencontre une jeune fille pauvre, apatride : fille d’une aristocrate germano-russe ruinée et d’un Géorgien bipolaire, disparu et vraisemblablement fusillé à la Libération.

En l’épousant, il devine qu’il ne s’engage pas dans une union paisible avec la jeune bourgeoise bordelaise à laquelle il était promis, mais dans une toute autre destinée. Il n’imagine cependant pas jusqu’à quel point — ni quelle série d’épreuves romanesques — l’attendent au cours des soixante-et-onze années de son mariage avec Hélène Zourabichvili — qui deviendra, sous son nom à lui, Carrère d’Encausse…

À travers ce récit-fresque de près de 600 pages, Emmanuel Carrère explore les liens maternels, les héritages familiaux et les silences d’une lignée, faisant de l’intime un miroir du politique.

À la rentrée, Emmanuel Carrère figurait parmi les favoris des observateurs et des parieurs pour décrocher l’un des grands prix d’automne — le Goncourt ou, pourquoi pas, une reconnaissance symbolique de l’Académie française, où le nom de sa mère résonne encore. Mais la saison a finalement consacré Laurent Mauvignier et Yanick Lahens. Certains parleront d'un lot de consolation avec le Médicis, d'autres de consécration, pour celui qui remporta le Renaudot 2011 pour son Limonov.

Le prix Médicis du roman étranger a été attribué à Nina Allan pour Les Bons Voisins (Tristram), traduit par Bernard Sigaud. Dans la catégorie essais, la distinction revient à Fabrice Gabriel pour Au cinéma Central (Mercure de France). Un prix spécial a été décerné au Hongrois Péter Nádas, pour Ce qui luit dans les ténèbres, traduit par Sophie Aude (Noir sur Blanc).

Le jury 2025 est composé de : Marianne Alphant (essayiste), Michel Braudeau (romancier), Marie Darrieussecq (romancière), Dominique Fernandez (académicien), Anne Garreta (écrivaine), Patrick Grainville (académicien), Andreï Makine (romancier), Pascale Roze (romancière) et Alain Veinstein (poète).

L’an dernier, Julia Deck avait été distinguée pour son roman Ann d’Angleterre, édité au Seuil. Le prix Médicis étranger avait récompensé Eduardo Halfon pour Tarentule, traduit de l’espagnol par David Fauquemberg, pour Quai Voltaire. Quant au prix Médicis de l’essai, il avait couronné Reiner Stach pour Kafka (tome 3), Les années de jeunesse, traduit de l’allemand par Régis Quatresous, pour Le Cherche Midi.

