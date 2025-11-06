Un Week-End à l’Est : le grand souffle du cinéma roumain

Le festival Un Week-End à l’Est s’ouvre cette année sur un hommage vibrant au cinéma roumain contemporain. Mardi 18 novembre à 20h, le Nouvel Odéon accueillera la projection d’Occident (2002) de Cristian Mungiu, en présence du cinéaste. Premier long métrage à la fois ironique et mélancolique, il dresse le portrait d’une jeunesse roumaine en quête d’ailleurs, entre désillusion et humour discret.

Jeudi 20 novembre à 20h15, le Christine Cinéma Club projettera la Palme d’or 2007, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, œuvre implacable sur la condition féminine à la fin du régime Ceaușescu. D’un réalisme cru et d’une tension rare, ce film phare du « nouveau cinéma roumain » poursuit le travail de Mungiu : sonder les failles morales et la résistance intime face à l’oppression.

Enfin, samedi 22 novembre à 14h15, le même lieu accueillera Alexander Nanau pour L’Affaire Collective (2019). Ce documentaire saisissant suit une équipe de journalistes révélant la corruption d’un système de santé gangrené. En mêlant rigueur du réel et souffle dramatique, Nanau fait du cinéma un espace d’enquête et d’engagement, où la vérité se paie au prix fort.

Ces trois projections forment un triptyque puissant sur la Roumanie contemporaine, entre fiction et documentaire, intime et politique. À travers les regards de Mungiu et Nanau, Un Week-End à l’Est 2025 célèbre un cinéma qui éclaire le présent tout en interrogeant la conscience.

Par Inès Lefoulon

