L’amour à hauteur d’enfant, à Choisy-le-Roi

Découvrez l'atelier « C’est l’heure du goûter » avec Chloé Malard à 10h30 – Pour les 5-10 ans (sur réservation). L’illustratrice Chloé Malard invite les enfants à découvrir les coulisses de son univers doux et coloré, du croquis à l’illustration finale. Inspirés des albums Un trésor d’anniversaire et Un amour de tempête de Karen Hottois et Chloé Malard (Seuil Jeunesse), les participants imagineront un menu de goûter gourmand et insolite, dans une ambiance conviviale et créative.

Entre deux ateliers, le Salon du Livre va récompenser un jeune artiste à 16h ! Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer en réalisant leur autoportrait en dessin et collage, à déposer dans l’une des médiathèques de Choisy-le-Roi. Trois catégories récompenseront les créations les plus rigolotes, originales et techniques. La participation ouverte jusqu’au samedi 8 novembre inclus. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site des médiathèques et celui de la Ville.

Un peu plus tard dans la journée, pour les enfants de 6 à 8 ans : atelier « Coup de foudre » avec Marie Novion de 16h30 à 18h (sur réservation). Plongez dans un atelier étincelant avec Marie Novion, autour de son album Amour flou (Actes Sud). Les enfants créeront leur propre illustration pleine d’émotions, mêlant dessin, découpage, collage, et inventeront un équipement anti coup de foudre pour un personnage unique. Un moment d’expression artistique joyeux et poétique.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com