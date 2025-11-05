Algérie : Koukou Éditions conteste son exclusion du Salon du livre

L’éditeur, exclu du SILA depuis 2023, dénonce une mesure « sans fondement légal » et « contraire à la Constitution ». Selon les éléments d’enquête, cette exclusion aurait été décidée sur la base de « rapports sécuritaires confidentiels » signalant des publications jugées nuisibles à « l’image de l’Algérie ». La décision de non-lieu, intervenue avant l’édition 2025 du SILA met fin à la procédure pénale, mais pas au différend de fond qui relèverait, selon le juge d’instruction, du contentieux administratif.

Le non-lieu signifie que la justice pénale ne renvoie pas l’affaire devant un tribunal correctionnel, faute d’infractions constituées ou de charges suffisantes à ce stade. Concrètement, la plainte déposée en 2024 par Koukou Éditions pour « atteinte aux libertés », « abus » et « usurpation de fonctions » s’achève sans procès pénal public. La chambre d’accusation confirme ainsi l’analyse du juge d’instruction, tout en laissant ouvertes d’éventuelles voies administratives si l’éditeur choisissait de les emprunter.

Le cœur du litige porte sur l’exclusion de l’éditeur du SILA, grande vitrine du livre en Algérie, où se rencontrent lecteurs, auteurs et professionnels. Fondée en 2005 et spécialisée dans l’essai politique et le témoignage, Koukou Éditions affirme n’avoir « jamais failli à ses obligations ». Son directeur, le journaliste Arezki Aït-Larbi, qualifie la mesure « d’abus » et « d’atteinte aux libertés », en soulignant l’impact pour ses auteurs, privés de rencontres avec le public.

Lors de l’instruction, le président de la commission de lecture a indiqué que le ministère avait reçu des rapports « documentés » évoquant des « livres et des publications de propagande » et que l’éditeur « travaille pour donner une image négative sur l’Algérie ». Il a déclaré avoir été instruit « par la ministre de la Culture d’interdire à Koukou Éditions de participer au SILA » et d’en informer le commissaire du salon. L’éditeur soutient que ces documents, présentés comme « secrets », n’ont pas été versés au dossier ni authentifiés, et conteste leur usage comme base d’une sanction.

Une censure récurrente au Salon du livre d’Alger

Depuis plusieurs années, le Salon international du livre d’Alger (SILA) est au cœur de polémiques récurrentes liées à la censure et aux restrictions imposées aux éditeurs et aux auteurs. En 2023, la venue d’Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022, avait été compromise : sa demande de visa avait été refusée. Selon Radio M. L’écrivaine venait de signer, avec d’autres intellectuels comme Noam Chomsky et Ken Loach, une tribune réclamant la libération du journaliste Ihsane El Kadi, condamné à plusieurs années de prison.

Cette décision avait alors été perçue comme un symbole du durcissement du contrôle culturel, dans un contexte où plusieurs voix critiques (journalistes, chercheurs ou éditeurs) faisaient déjà l’objet de poursuites.

L’année suivante, en 2024, la maison Gallimard était à son tour bannie du salon sans justification officielle. Cette décision, qui a conduit tout le groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion, Casterman) à boycotter l’événement, avait provoqué une réaction du Syndicat national de l’édition et de l’International Publishers Association, dénonçant une atteinte à la liberté de publication.

Dans un contexte marqué par la parution du roman Houris de Kamel Daoud, perçu comme provocateur sur les questions religieuses et de société, cette exclusion a renforcé l’image d’un SILA de plus en plus sous surveillance, où les enjeux culturels se confondent désormais avec les lignes rouges du politique.

Tarik Djerroud, fondateur des éditions Tafat, a partagé une vidéo sur son compte Facebook pour pointer du doigt les agissements du SILA.

Que disent la loi et la Constitution ?

Au cœur de cette affaire, il y a une question simple : qui a le droit d’interdire une maison d’édition de participer à un salon du livre ?

Comme l'explique le journal algérien Twala, selon la Constitution algérienne, la réponse est claire : seule la justice peut décider d’une telle interdiction. L’article 54 stipule que « l’activité des publications ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice ». En d’autres termes, une mesure administrative comme une exclusion décidée par un ministère ne suffit pas à elle seule.

La loi 15-13, qui encadre les métiers du livre, précise elle aussi que l’administration peut contrôler les activités d’édition, mais dans un cadre défini et vérifiable. Si une maison ne respecte pas la loi, le ministère doit pouvoir le prouver, et un juge doit pouvoir trancher.

C’est cette étape, selon Koukou Éditions, qui aurait été contournée : l’exclusion aurait été fondée sur les « rapports sécuritaires confidentiels », mentionnés précédemment, qui n'auraient jamais été rendus publics ni examinés par la justice.

Pour l’éditeur, l’enjeu dépasse donc le seul cas d’un salon du livre. Il s’agit de savoir si la liberté de publier et de débattre peut dépendre d’une décision administrative, ou si elle reste protégée par la loi et la Constitution.

Par Ewen Berton

