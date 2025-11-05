Vivlio célèbre ses 5 ans avec une liseuse “collector

Avec son design minimaliste et son poids plume de 150 grammes, la Vivlio One revendique une simplicité presque militante. Pas de Bluetooth, ni navigateur ou fonctions connectées : juste le lecteur et ses livres. L’objectif ? Retrouver la quiétude d’une lecture sans distractions, dans un monde saturé de sollicitations numériques.

Son écran 6 pouces à encre électronique, doux pour les yeux, et sa nouvelle interface Vivlio assurent une expérience fluide et apaisante, pensée autant pour les curieux que pour les lecteurs aguerris — voire les amoureux du papier tentés par le numérique.

Pour marquer l’événement, Vivlio et son partenaire Cultura ont dissimulé cinq “Tickets d’Or” dans les boîtes de la One : leurs découvreurs recevront 85 € de livres numériques. Une seconde animation attend par ailleurs tous les acheteurs sur l’emballage même de la liseuse. Et cerise sur le gâteau, les possesseurs de ce modèle auront accès à un club exclusif rassemblant la communauté des lecteurs autour d’événements tout au long de l’année.

La Vivlio One est déjà disponible en ligne sur liseuses.vivlio.com et cultura.com, mais aussi, exceptionnellement, dans les magasins Cultura de Mérignac et Plan de Campagne. Aucun réassort ne suivra : une fois les exemplaires écoulés, ce sera fini.

Crédit image : Vivlio

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com