15 albums pour la première sélection du Grand Prix de la Critique ACBD 2026

L’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée (ACBD) présente la première sélection de son Grand Prix de la Critique ACBD 2026. 15 ouvrages sont en lice, pour un album lauréat dévoilé le 2 décembre 2025.
Ballades, de Camille Potte (Atrabile)
Les Carnets de Stamford Hawksmoor, de Bryan Talbot (trad. Patrick Marcel, Delirium)
Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari (trad. Mansoureh Kamari et Angèle Pacary, Casterman)
Drome, de Jesse Lonergan (trad. Virgile Iscan, 404 Graphic)
Krimi, d’Alex W. Inker et Thibault Vermot (Sarbacane)
Une obsession, de Nine Antico (Dargaud)
Rébétissa, de David Prudhomme (Futuropolis)
Rouge Signal, de Laurie Agusti (2042 Edition)
Sage, de Quentin Zuttion (le Lombard)
Sangliers, de Lisa Blumen (L’employé.e du Moi)
Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt)
Sibylline, chroniques d’une escort girl, de Sixtine Dano (Glénat)
Silent Jenny, de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)
Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Edouard Cour (Dupuis)
La Terre verte, d’Alain Ayroles, Hervé Tanquerelle et Isabelle Merlet (Delcourt)
Une seconde sélection de 5 albums sera dévoilée le samedi 22 novembre 2025, à l'occasion du Festival bdBOUM de Blois.
Cette récompense a pour objectif de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie », selon l'association.
L'année dernière, l'Association des Critiques et Journalistes de Bande Dessinée (ACBD) a attribué le Grand Prix de la critique ACBD 2025 à l'œuvre Deux filles nues de Luz (Albin Michel).
Paru le 05/11/2024
144 pages
Atrabile Editions
22,00 €
Paru le 05/09/2025
216 pages
Delirium
36,00 €
Paru le 10/09/2025
192 pages
Casterman
24,00 €
Paru le 18/09/2025
328 pages
404 Editions
29,90 €
Paru le 02/04/2025
280 pages
Sarbacane Editions
35,00 €
Paru le 12/09/2025
292 pages
Charivari
29,95 €
Paru le 02/04/2025
112 pages
Futuropolis Gallisol Editions
22,00 €
Paru le 22/08/2025
204 pages
2042
28,00 €
Paru le 12/09/2025
184 pages
Le Lombard
22,95 €
Paru le 23/05/2025
204 pages
L'employé du Moi
25,00 €
Paru le 08/10/2025
162 pages
Delcourt
34,95 €
Paru le 29/01/2025
264 pages
Glénat
23,00 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 03/10/2025
280 pages
Editions Dupuis
30,00 €
Paru le 09/04/2025
259 pages
Delcourt
34,95 €
