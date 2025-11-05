15 albums pour la première sélection du Grand Prix de la Critique ACBD 2026

La sélection du Grand Prix de la Critique ACBD 2026

Ballades, de Camille Potte (Atrabile)

Les Carnets de Stamford Hawksmoor, de Bryan Talbot (trad. Patrick Marcel, Delirium)

Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari (trad. Mansoureh Kamari et Angèle Pacary, Casterman)

Drome, de Jesse Lonergan (trad. Virgile Iscan, 404 Graphic)

Krimi, d’Alex W. Inker et Thibault Vermot (Sarbacane)

Une obsession, de Nine Antico (Dargaud)

Rébétissa, de David Prudhomme (Futuropolis)

Rouge Signal, de Laurie Agusti (2042 Edition)

Sage, de Quentin Zuttion (le Lombard)

Sangliers, de Lisa Blumen (L’employé.e du Moi)

Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt)

Sibylline, chroniques d’une escort girl, de Sixtine Dano (Glénat)

Silent Jenny, de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)

Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Edouard Cour (Dupuis)

La Terre verte, d’Alain Ayroles, Hervé Tanquerelle et Isabelle Merlet (Delcourt)

Une seconde sélection de 5 albums sera dévoilée le samedi 22 novembre 2025, à l'occasion du Festival bdBOUM de Blois.

Cette récompense a pour objectif de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie », selon l'association.

L'année dernière, l'Association des Critiques et Journalistes de Bande Dessinée (ACBD) a attribué le Grand Prix de la critique ACBD 2025 à l'œuvre Deux filles nues de Luz (Albin Michel).

