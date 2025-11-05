Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

Le Prix du Quai des Orfèvres 2026 distingue Brûlez tout

Les éditions Fayard nous annoncent que Christophe Molmy a reçu, hier soir, le prix du Quai des Orfèvres 2026, pour son polar Brûlez tout.

Le 05/11/2025 à 11:27 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

05/11/2025 à 11:27

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Créé en 1946 par Jacques Catineau, le Prix du Quai des Orfèvres est décerné par un jury présidé par le directeur de la Police judiciaire de Paris, Fabrice Gardon, pour cette 80e édition. Il réunit policiers, magistrats, écrivains, journalistes et scénaristes. Ensemble, ils sélectionnent chaque année, sur manuscrit anonyme, le meilleur roman policier inédit, publié chez Fayard.

Le Prix du Quai des Orfèvres entend défendre un polar à la française : documenté, vivant, accessible et populaire. Pour cette édition anniversaire, il célèbre autant la longévité d’un prix littéraire que la passion intacte du public pour les enquêtes et les mystères.

Un lauréat de terrain

La proclamation de cette année a été faite par le Préfet de police, en présence du Ministre de l’Intérieur et du parrain de cette édition anniversaire, Guillaume Canet.

Ancien patron de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Paris, et aujourd’hui directeur de la brigade de protection des mineurs, Christophe Molmy s’impose depuis plusieurs années comme une plume importante du polar contemporain. Avec Brûlez tout, son septième roman, il signe un thriller haletant, à la croisée du réalisme policier et des dérives de notre époque connectée.

Brûlez tout s’ouvre sur une série d’événements violents : l’incendie d’une permanence politique, la destruction d’un relais 5G, l’agression d’un essayiste, puis des menaces contre un avocat. Des crimes sans lien apparent, si ce n’est la même revendication diffusée sur les réseaux sociaux : celle d’un groupe mystérieux semant la terreur et orchestrant ses actions en ligne.

Chargé de l’enquête, Sacha Letellier, flic à l’ancienne marqué par une fusillade passée, se retrouve confronté à une criminalité nouvelle, insaisissable et virale, nourrie par les réseaux et la technologie. Face à ce chaos numérique, il ne lui reste qu’une arme : son instinct.

Le jury du Prix du Quai des Orfèvres 2026, présidé par Fabrice Gardon, rassemblait 23 membres éminents, parmi lesquels : Valérie Expert, Franz-Olivier Giesbert, Olivier Norek, Martine Monteil, Frédéric Péchenard, Christian Sainte, Claude Cancès, Jacques Dallest ou encore Alexandra Clert.

Le roman policier Post mortem d’Olivier Tournut a remporté le Prix du Quai des Orfèvres 2025.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Chabe01 (CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Brûlez tout

Christophe Molmy

Paru le 05/11/2025

360 pages

Fayard

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733920
9782213733920
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

15 albums pour la première sélection du Grand Prix de la Critique ACBD 2026

L’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée (ACBD) présente la première sélection de son Grand Prix de la Critique ACBD 2026. 15 ouvrages sont en lice, pour un album lauréat dévoilé le 2 décembre 2025.

05/11/2025, 12:36

ActuaLitté

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu

La 9ᵉ édition du Prix Vendredi, consacré à la littérature jeunesse francophone pour adolescents, vient de dévoiler ses lauréats à l’occasion d’une cérémonie organisée le mardi 4 novembre 2025 à la médiathèque Françoise-Sagan (Paris 10ᵉ).

04/11/2025, 15:28

ActuaLitté

Adélaïde de Clermont-Tonnerre remporte le Prix Renaudot 2025

Le prix Renaudot 2025 consacre Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son roman Je voulais vivre (Grasset). L’annonce a eu lieu ce 4 novembre à 12h45, au restaurant Drouant à Paris, où le jury a également révélé les lauréats des catégories essai et livre de poche. L’autrice succède à Gaël Faye, distingué en 2024 pour Jacaranda (Grasset).

04/11/2025, 13:03

ActuaLitté

Prix Patrice Chéreau : Lorraine de Sagazan lauréate de la première édition

Créé par l’association Transmission Chéreau, le prix a été remis ce mardi 4 novembre au Théâtre du Châtelet, en présence de Jack Lang, président de l’association. Conçu en hommage au lien étroit que Patrice Chéreau entretenait avec l’écriture contemporaine, il distingue la mise en scène d’un texte contemporain. 

04/11/2025, 12:36

ActuaLitté

Le Prix Marine Bravo Zulu 2025 récompense trois ouvrages

Le jury du Prix Marine Bravo Zulu 2025 s’est réuni le 17 octobre et a dévoilé un palmarès honorant trois lauréats et deux mentions spéciales, saluant la richesse et la diversité des regards portés sur le monde maritime. La remise des prix aura lieu le 11 décembre à 18h, à l’École militaire.

04/11/2025, 12:18

ActuaLitté

Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025

Qui succède à Kamel Daoud, lauréat 2024 du Prix Goncourt pour Houris (Gallimard) ? L’ouvrage récompensé, annoncé le 4 novembre à 12h45 en direct du restaurant Drouant à Paris, est : La Maison Vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit).

04/11/2025, 11:24

ActuaLitté

Dix albums en lice pour le Prix Landerneau BD 2025, présidé par Catel

Le Prix Landerneau BD 2025 a dévoilé la liste des dix albums sélectionnés. Créé par les Espaces Culturels E.Leclerc, ce prix distingue chaque année une œuvre francophone parue depuis janvier. Le lauréat sera annoncé le 25 novembre, à l’issue des délibérations d’un jury présidé cette année par l’autrice et dessinatrice Catel.

03/11/2025, 16:04

ActuaLitté

Auvergne-Rhône-Alpes : lycéens et apprentis ont de quoi lire

La 18e édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes est lancée. Les élèves des établissements participants devront trancher, dans deux catégories, en choisissant leurs titres préférés au sein de sélections. Rendez-vous en mai 2026 pour l'annonce des titres lauréats.

03/11/2025, 13:39

ActuaLitté

Nathacha Appanah remporte le Prix Femina 2025

Le jury du Prix Femina couronne Nathacha Appanah, pour La nuit au cœur, publié chez Gallimard. Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. 

03/11/2025, 13:07

ActuaLitté

Le Prix littéraire Richelieu 2025 consacre Laurent Whale

Créé en 2008 par les membres français du Richelieu International Europe, le Prix littéraire Richelieu de la Francophonie distingue tous les deux ans un auteur étranger dont la langue maternelle n’est pas le français, mais qui choisit d’écrire directement dans notre langue. La distinction, initiée par le club de Paris-Neuilly, vise à « promouvoir la langue française à l’échelle internationale, nationale et locale » tout en soutenant la création littéraire d’expression francophone.

03/11/2025, 11:24

ActuaLitté

Prix Gouincourt : la deuxième sélection de la première édition

Le tout nouveau Prix Gouincourt, clin d’œil assumé au Goncourt, a dévoilé sa deuxième sélection. Réuni à nouveau, le jury a retenu sept titres francophones parus en 2025. 

31/10/2025, 17:03

ActuaLitté

L'art du dessin, d'Éric Pagliano, Prix du Cercle Montherlant-Académie des beaux-arts 2025

Le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts 2025 a été décerné à l’ouvrage L’art du dessin. Les processus de création d’Éric Pagliano publié aux éditions Citadelles & Mazenod. La récompense vaut à l'auteur une dotation de 8000 €, tandis que son éditeur reçoit 2000 €.

31/10/2025, 15:36

ActuaLitté

Féminin Pluriel.le : deux librairies de Figeac créent leur prix littéraire

Les librairies indépendantes Champollion et Livre en Fête, à Figeac, s’associent pour créer un prix littéraire au cœur des événements organisée par le collectif Féminin Pluriel.le. La sélection est faite, le jury est réuni ; reste à trancher des aspects pratiques : selon quels critères comparer des œuvres si différentes, quel cadre adopter pour le vote, et sous quelle forme concevoir la récompense ?

 

31/10/2025, 13:19

ActuaLitté

Joue-la comme Godard sacré Grand Prix Sport et Littérature 2025

L’Association des Écrivains Sportifs (AES) a attribué, à l’unanimité, le Grand Prix Sport et Littérature 2025 à Joue-la comme Godard de Laurent Sagalovitsch, publié par Les Livres de la Promenade. L’ouvrage, disponible depuis le 10 avril 2025, succède au palmarès à Courir d'Andrea Marcolongo, publié chez Gallimard en 2024, et rejoint une lignée prestigieuse de lauréats.

31/10/2025, 13:13

ActuaLitté

Yanick Lahens Grand prix du Roman de l’Académie française 2025

La Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a choisi son lauréat 2025 : Yanick Lahens, pour son roman, Passagères de nuit, paru chez Sabine Wespieser. Elle a obtenu, au 3e tour de scrutin, 11 voix contre 10 voix à Pauline Dreyfus.

30/10/2025, 16:41

ActuaLitté

Prix littéraire Paul-Émile Victor 2026 : les dix titres en lice

La 7e édition du Prix littéraire Paul-Émile Victor de l’Aventure du Cœur et d’Ailleurs est lancée. Dix récits, dix voix, avant que la sélection ne s’affine vers cinq finalistes, puis un lauréat. Pour l’heure, place à la première présélection, qui promet, à nouveau, une belle traversée littéraire entre exploration, voyage et introspection.

30/10/2025, 12:46

ActuaLitté

Le Prix J’aime le livre d’art fait peau neuve pour sa 8e édition

Le Prix « J’aime le livre d’art », organisé par les éditeurs du Groupe Art et Beaux livres du Syndicat national de l’édition (SNE), entre dans une nouvelle ère à l’occasion de sa 8ᵉ édition. L’événement se renouvelle en profondeur avec la mise en place d’un nouveau jury composé de 20 libraires experts, spécialistes du secteur.

29/10/2025, 11:20

ActuaLitté

Laura Vazquez remporte (aussi) le Prix Décembre 2025

Après le Prix Blù Jean-Marc Roberts et des Inrockuptibles, Laura Vazquez remporte le Prix Décembre 2025, toujours pour Les Forces, publié aux éditions du Sous-Sol. La proclamation a eu lieu à la Fondation Yves Saint Laurent. Le prix est doté de 15.000 €.

28/10/2025, 18:55

ActuaLitté

Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt

Le jury du Prix Renaudot s’est réuni mardi 28 octobre 2025 à l’Hôtel de Massa, sous la présidence de Patrick Besson, pour dévoiler sa liste de finalistes dans les catégories Romans et Essais. 

28/10/2025, 18:50

ActuaLitté

Gérald Brizon et Raphael Zehnder, lauréats 2025 du Prix du polar suisse

Le Prix du polar romand 2025 revient à Gérald Brizon pour son premier roman, Une balle dans le bide, (Éditions Cousu Mouche). Tandis que le Prix du polar alémanique est décerné à Raphael Zehnder pour Müller und das letzte Gefecht (Emons Verlag). Les distinctions ont été remises le 18 octobre à Berne, lors d’une cérémonie publique organisée dans le cadre du Festival du crime, en partenariat avec Polar Suisse, l’association dédiée à la littérature policière nationale.

 

28/10/2025, 16:55

ActuaLitté

Marie Klimis primée à Mons pour Le Cercle des Professionnels de l’Inutile

La 13e édition du salon Mon’s Livre, plus grand rendez-vous littéraire de Wallonie, a réuni 20.000 visiteurs à Mons le 18 octobre 2025. La présidente du salon a remis le Prix littéraire Mon’s Livre à Marie Klimis pour son roman Le Cercle des Professionnels de l’Inutile, publié aux éditions La Singulière, une jeune maison bretonne engagée dans l’écologie et l’humanisme.

28/10/2025, 12:17

ActuaLitté

Qui sont les finalistes du Prix Goncourt 2025 ?

Qui succédera à Kamel Daoud, lauréat 2024 pour Houris (Gallimard) ? Mardi 28 octobre, l’Académie Goncourt a dévoilé ses finalistes 2025 : la liste des prétendants est ramenée à quatre romans, avant la proclamation du lauréat le 4 novembre 2025, au restaurant Drouant à Paris.

28/10/2025, 11:34

ActuaLitté

La correspondance de Gustave Courbet et Mathilde de Svazzema primée

Le 21 octobre dernier, le jury du Prix Sévigné, qui distingue chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie, s'est réuni pour désigner un ouvrage lauréat. Les échanges épistolaires entre le peintre Gustave Courbet et l'aventurière Mathilde de Svazzema, restés longtemps inédits, ont été salués.

28/10/2025, 09:12

ActuaLitté

Mathieu Belezi dans la 2e sélection du Prix littéraire des Écrivains de marine 2025

La 3ᵉ édition du Prix littéraire des Écrivains de marine, doté de 10.000 € par la maison Sisley, poursuit sa route. Ce prix, qui célèbre les romans en lien avec la mer, l’aventure et l’ailleurs, sera attribué fin novembre 2025 lors d’un déjeuner au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence de la presse.

 

27/10/2025, 17:15

ActuaLitté

8 ouvrages en lice pour la 8e édition du Prix Albertine Jeunesse

La 8e édition du Prix Albertine Jeunesse s'annonce, avec de nouvelles sélections d'ouvrages dans trois catégories d'âge, tous publiés en français puis traduits en langue anglaise. Les élèves des écoles françaises aux États-Unis et des établissements américains disposant de classes de français seront invités à voter pour leurs titres préférés...

27/10/2025, 15:54

ActuaLitté

Flore Vesco et Lucie Félix en lice pour le “Nobel de littérature jeunesse”

Le Prix commémoratif Astrid Lindgren, récompense internationale dédiée à la littérature pour la jeunesse, est décerné chaque année par le Conseil suédois des arts. Doté à hauteur de 5 millions de couronnes suédoises, soit environ 460.000 €, il salue des œuvres et des initiatives. Les 263 nommés de l'édition 2026 sont connus.

27/10/2025, 12:41

ActuaLitté

Journalisme : tous les lauréats du prix littéraire Frantz di Rippel 2025

Lors d’une soirée marquée par plusieurs distinctions saluant l’engagement et le courage des journalistes, le reporter Olivier Dubois a reçu le prix Frantz di Rippel 2025 pour son livre Prisonnier du désert – 711 jours aux mains d’Al-Qaïda, récit de sa captivité au Mali, paru chez Michel Lafon.

27/10/2025, 11:18

ActuaLitté

Elena Volochine, Prix Albert Londres du livre 2025

Grand reporter et réalisatrice, Elena Volochine a remporté le 9e Prix du livre Albert Londres, ce 25 octobre, pour Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine (Éditions Autrement). La cérémonie de remise des récompenses s'est déroulée sur le campus de l'ESA Business School, à Beyrouth.

27/10/2025, 08:41

ActuaLitté

Quai des Bulles fait vibrer Saint-Malo : un palmarès entre légendes et révélations

Le festival Quai des Bulles a dévoilé hier soir, à Saint-Malo, le palmarès de son édition 2025, confirmant une fois de plus sa place majeure dans le paysage de la bande dessinée française. Cinq distinctions ont été remises, tandis que le Prix Jeunesse Ville de Saint-Malo viendra clore la saison en décembre.

26/10/2025, 14:11

ActuaLitté

Un nouveau Prix Booker en 2027, tourné vers le livre jeunesse

La Fondation Prix Booker, qui attribue chaque année le Prix Booker et le Prix international Booker, annonce la création d'une nouvelle récompense dédiée à la littérature jeunesse, dotée à hauteur de 50.000 £ (un peu plus de 57.000 €). Elle sera décernée pour la première fois en 2027.

24/10/2025, 09:23

ActuaLitté

Sylvain Bordesoules, Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles 2025

La Révélation Bande dessinée ADAGP / Quai des Bulles 2025 distingue cette année Sylvain Bordesoules pour son album Azur Asphalte, publié chez Gallimard BD en septembre 2024. Cette récompense, créée par l’ADAGP en partenariat avec le festival Quai des Bulles, met en lumière le travail des jeunes auteurs et autrices de bande dessinée qui réalisent eux-mêmes scénario et dessin, et dont le parcours compte au maximum trois albums publiés.

23/10/2025, 15:14

ActuaLitté

Cuisine, écologie, jeunesse : les finalistes des prix du Livre gourmand 2025

La 20ᵉ édition du Festival du Livre gourmand 2025 se tiendra les 14, 15 et 16 novembre 2025 à Périgueux (Dordogne), sous la présidence d’honneur du chef Pierre Gagnaire. Trois prix littéraires seront décernés. La remise des prix aura lieu vendredi 14 novembre, lors de la soirée inaugurale du festival. 

22/10/2025, 18:47

ActuaLitté

Poésie : les Prix Ganzo automne 2025 dévoilent leurs lauréats

Sous l’égide de la Fondation de France, le jury du Prix de Poésie Robert Ganzo s’est réuni le 7 octobre 2025 pour désigner les lauréats de sa session d’automne. Quatre prix ont été décernés, dans les catégorie Espoir, Révélation, Poète-traducteur et Traducteur-poète.

22/10/2025, 15:49

ActuaLitté

6 ouvrages en lice pour la 2e édition du Prix littéraire inclusif

Le Prix littéraire inclusif fait son retour, du 18 octobre 2025 au 23 mai 2026, après une première édition réussie, qui a distingué Feurat Alani pour Je me souviens de Falloujah (JC Lattès). 6 récits ont été retenus pour la sélection de la deuxième édition de cette récompense, qui salue des ouvrages traitant de l’inclusivité et abordant les thèmes de l’exil, du handicap, de l’égalité entre les sexes, de l’égalité des genres et de l’égalité sociale.

22/10/2025, 09:32

ActuaLitté

Laurent Mauvignier lauréat du Prix Landerneau des lecteurs 2025

Le Prix Landerneau des lecteurs 2025 a été attribué à Laurent Mauvignier pour son roman La Maison vide, paru aux Éditions de Minuit. L’annonce a été faite à Paris, le 21 octobre, à l’issue des délibérations organisées au restaurant Roxo/Les Bains, en présence de Mazarine Pingeot, présidente du prix, et de Michel-Édouard Leclerc, fondateur des Espaces culturels E.Leclerc.

21/10/2025, 20:14

ActuaLitté

Cruauté animale : L214 s’invite à la remise de prix chez Michel-Édouard Leclerc

Ce mardi 21 octobre, à partir de 19h, les militants de l’association L214 se sont mobilisés devant la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée à Paris par les Espaces culturels E.Leclerc. L’action, qui s'est déroulée devant le restaurant Roxo/Les Bains, dans le 3ᵉ arrondissement, à quelques mètres de la cérémonie littéraire où étaient attendus Michel-Édouard Leclerc, Mazarine Pingeot, ainsi que les finalistes Nathacha Appanah, Marie Charrel, Guillaume Poix et Laurent Mauvignier.

21/10/2025, 19:00

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.