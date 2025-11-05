Le Prix du Quai des Orfèvres 2026 distingue Brûlez tout

Créé en 1946 par Jacques Catineau, le Prix du Quai des Orfèvres est décerné par un jury présidé par le directeur de la Police judiciaire de Paris, Fabrice Gardon, pour cette 80e édition. Il réunit policiers, magistrats, écrivains, journalistes et scénaristes. Ensemble, ils sélectionnent chaque année, sur manuscrit anonyme, le meilleur roman policier inédit, publié chez Fayard.

Le Prix du Quai des Orfèvres entend défendre un polar à la française : documenté, vivant, accessible et populaire. Pour cette édition anniversaire, il célèbre autant la longévité d’un prix littéraire que la passion intacte du public pour les enquêtes et les mystères.

Un lauréat de terrain

La proclamation de cette année a été faite par le Préfet de police, en présence du Ministre de l’Intérieur et du parrain de cette édition anniversaire, Guillaume Canet.

Ancien patron de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Paris, et aujourd’hui directeur de la brigade de protection des mineurs, Christophe Molmy s’impose depuis plusieurs années comme une plume importante du polar contemporain. Avec Brûlez tout, son septième roman, il signe un thriller haletant, à la croisée du réalisme policier et des dérives de notre époque connectée.

Brûlez tout s’ouvre sur une série d’événements violents : l’incendie d’une permanence politique, la destruction d’un relais 5G, l’agression d’un essayiste, puis des menaces contre un avocat. Des crimes sans lien apparent, si ce n’est la même revendication diffusée sur les réseaux sociaux : celle d’un groupe mystérieux semant la terreur et orchestrant ses actions en ligne.

Chargé de l’enquête, Sacha Letellier, flic à l’ancienne marqué par une fusillade passée, se retrouve confronté à une criminalité nouvelle, insaisissable et virale, nourrie par les réseaux et la technologie. Face à ce chaos numérique, il ne lui reste qu’une arme : son instinct.

Le jury du Prix du Quai des Orfèvres 2026, présidé par Fabrice Gardon, rassemblait 23 membres éminents, parmi lesquels : Valérie Expert, Franz-Olivier Giesbert, Olivier Norek, Martine Monteil, Frédéric Péchenard, Christian Sainte, Claude Cancès, Jacques Dallest ou encore Alexandra Clert.

Le roman policier Post mortem d’Olivier Tournut a remporté le Prix du Quai des Orfèvres 2025.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Chabe01 (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com