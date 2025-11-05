Dans quelques semaines, une librairie dédiée à la romance à Valence

À proximité de la Place des Clercs, qui accueille régulièrement des marchés, à quelques mètres de la librairie La Licorne et dans la rue Saunière, particulièrement passante à Valence, Romance Librairie Café ouvrira prochainement ses portes. « Il nous fallait une grande vitrine, qui puisse attirer l'œil », remarque Maëva Litim au sujet de ce local, qui abritait auparavant un magasin de vêtements.

Quelques travaux d'aménagement sont nécessaires, notamment pour assurer l'accessibilité du commerce aux personnes à mobilité réduite et pour équiper la partie café de la librairie.

À l'ouverture, environ 500 références seront disponibles dans les rayons du commerce, indique Sophie Maréchal, avec une spécialisation sur la romance et ses multiples sous-genres, dont la romantasy. « Nous allons diversifier au maximum notre offre, car la romance s'ouvre sur de nombreux univers, comme le sport ou l'université, quand certains récits sont plutôt tournés vers l'aspect psychologique et le drame », détaille-t-elle.

Les deux associées partagent une passion pour la romance, « qui m'a fait renouer avec la lecture », confie même Sophie Maréchal. Valentinoises « depuis un bon moment », elles ont mené une étude de marché sur le secteur, constatant que la ville « manque d'offres de lieux physiques pour les ouvrages de romance, malgré une communauté bien présente, qui s'exprime sur BookTok et Bookstragram ».

Des livres, un café et des pâtisseries

À l'instar d'autres librairies spécialisées romance récemment inaugurées, la nouvelle enseigne de Valence, qui s'étend sur 87 m2, dont 30 seront dédiés aux livres, sera dotée d'un espace de petite restauration. Des boissons chaudes seront préparées sur place et servies, accompagnées, à la demande, de pâtisseries, confectionnées par Cœur de Pistache, artisane installée à Bourg-de-Péage.

Venues du commerce interentreprises, Sophie Maréchal et Maëva Litim sont novices en librairie, mais ont effectué plusieurs stages pour mieux cerner les contours du métier, Aux Grimoires romantiques et chez Kamon Shoten, à Lyon, ainsi qu'aux Trois Brigands, à Toulon.

« Nous avons notamment pu observer l'organisation d'une séance de dédicaces et d'une soirée en librairie », précise Maëva Litim. Les gérantes de Romance Librairie Café envisagent elles-mêmes des événements, comme des ateliers manuels, « pour créer des marque-pages ou personnaliser des coques de liseuses », un club de lecture ou des ateliers d’écriture, qui seront animés par l'autrice valentinoise Lottie Millers.

Les associées seront toutes deux à plein temps dans la librairie, afin d'assurer une sélection pertinente parmi les multiples parutions de la catégorie romance. « Il y a énormément de sorties, ce qui offre une diversité de choix assez inégalée, et de plus en plus de maisons d'édition s'ouvrent, mais je ne suis pas sûre que ce rythme tienne sur la longueur », constate Sophie Maréchal, qui cite Beautiful Sinner, d'Anita Rigins (Addictives) parmi ses coups de cœur récents.

Maëva Litim, qui signale pour sa part The South Girl, d'Aya Estrela (Plumes du web) parmi ses dernières découvertes, s'inquiète elle aussi « d'un foisonnement qui pourrait perdre les lecteurs et lectrices, surtout les nouveaux venus ». Évoquant la librairie comme un « métier passion », elles promettent en tout cas un accompagnement adapté aux amateurs comme aux initiés, au sein de leur commerce.

Photographie : Place Saint-Jean, à Valence, en 2015 (illustration, Michael Jones, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com