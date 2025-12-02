Alessandra Sublet signe un premier roman : Toi que je n’attendais plus

Quand son supérieur, Dimitri, lui propose une expédition scientifique dans le Pacifique Sud, Manon se laisse happer par l’appel du grand large. Direction la Patagonie, là où son père a été aperçu pour la dernière fois. Ce voyage, entre paysages grandioses et émotions enfouies, va la conduire à affronter les fantômes du passé et à redécouvrir l’amour sous toutes ses formes.

Dans ce premier roman, Alessandra Sublet signe un texte introspectif, une quête de soi portée par la beauté sauvage du Cap Horn.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Alessandra Sublet s’est fait un nom dans le paysage audiovisuel français et a marqué les esprits avec des émissions emblématiques et un style bien à elle. Aujourd’hui conférencière et autrice, elle se dévoile différemment avec ce premier roman mais toujours avec cette voix qui lui est propre. Elle a publié T’as le blues, baby ? (Flammarion, 2013) et J’emmerde Cendrillon ! (Robert Laffont, 2021).

Par Clotilde Martin

