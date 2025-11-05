Deux Procureurs, d'après une nouvelle de Gueorgui Demidov : bande-annonce

Le cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa est de retour avec une adaptation d'une nouvelle de Gueorgui Demidov, mâtinée de références à Nicolas Gogol et Franz Kafka. La nouvelle originale de l'écrivain russe est disponible, en français, au sein du recueil Doubar et autres récits du goulag (trad. Antonio Garcia, Alexandra Gaillard et Colette Stoïanov, Éditions des Syrtes).

Saisis par le KGB de son vivant, les écrits de Gueorgui Demidov ne furent publiés qu'après sa mort. « Au cours des trente dernières années, je me suis constitué une vaste bibliothèque d’ouvrages écrits par des prisonniers du Goulag et des camps nazis. Naturellement, lorsque j’ai entendu parler de la publication de Deux Procureurs, j’ai été intrigué », se rappelle le réalisateur Sergei Loznitsa.

« Je l’ai lu, et cette histoire m’a fasciné et m’est restée en tête… Dans un pays où des dizaines de millions de personnes ont été déplacées ou sont passées par le Goulag, et où des millions sont mortes de faim ou dans des conditions inhumaines — la mémoire de ces tragédies vit encore dans presque chaque famille et nous hante toujours aujourd’hui. Quelques années plus tard, j’ai écrit le scénario. »

Par Antoine Oury

