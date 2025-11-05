France 5 propose une soirée spéciale autour de Joseph Kessel

La soirée entièrement consacrée à Joseph Kessel s'ouvrira sur la diffusion, à 21h05, du film L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, qui adaptait à cette occasion le roman de l'écrivain. Ce film culte réunit, à l'écran, Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse et Jean-Pierre Cassel.

1942. La France occupée. Dénoncé par un traître, un résistant est interné dans un camp. Il s'évade et rejoint les membres de son réseau. De victime, il doit devenir bourreau et tuer le mouchard. Mais la lutte continue : une résistante tombe aux mains de la Gestapo. Craignant qu'elle ne parle pour sauver sa fille, ses compagnons décident de l'exécuter. - Le synopsis du film L'Armée des ombres

Le film sera également disponible pendant une semaine sur la plateforme france.tv.

À 23h20 suivra le documentaire Joseph Kessel, la mallette de l'ogre, qui, à travers les mots et les images, « retrace le parcours d’un homme qui a fait du reportage une épopée et du réel une matière de roman ». L’écrivain-reporter Patrick de Saint-Exupéry a réalisé ce portrait, en 62 minutes, d'un personnage hors du commun de la littérature française.

« Kessel donne le vertige. Sa vie tumultueuse, ses œuvres prolifiques, ses frasques légendaires, ses relations avec les femmes, son destin de petit moujik juif exilé en France où il deviendra “immortel” (l’Académie française) : par où qu’on le prenne, Kessel dépasse toute mesure », remarque ainsi Patrick de Saint-Exupéry.

Le documentaire adopte comme fil rouge un accessoire, qui lui donne son titre : une malette de cuir, que Kessel emportait partout. « Dans cette mallette en cuir, “Jef” enfouissait ses souvenirs les plus précieux : des portraits de Lola, son frère si talentueux suicidé ; une mèche de cheveux de Sandi, sa première femme si aimante morte de tuberculose ; un bout de nappe de papier du restaurant Aux bonnes choses sur laquelle Mermoz avait tracé “la ligne brisée des Andes”. »

Le film de Patrick de Saint-Exupéry sera également présenté en avant-première le mardi 18 novembre à 20h au cinéma MK2 Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris.

