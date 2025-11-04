Les Éditions de l’Aube et L’ObSoCo lancent la collection Émergences

Pensée comme un décalage de regard, « Émergences » entend s’attacher aux transformations concrètes des modes de vie contemporains.

En partant des Français, de leurs imaginaires, aspirations et contraintes, la collection veut faire apparaître ce que « les lunettes du passé » ne voient plus : tensions créatrices, comportements nouveaux, vitalité discrète. Sans nostalgie ni surplomb, chaque livre entend éclairer autrement les mutations de l’époque et comprendre la société là où, sous la surface, « quelque chose se met en mouvement ».

Dans Nos futurs possibles, Guénaëlle Gault part d’un paradoxe très actuel : ce n’est pas tant « le futur » qui manque que notre capacité à l’imaginer ensemble. Huit Français sur dix jugent nécessaire une transformation profonde des modes de vie, met-elle en évidence, mais neuf sur dix estiment que les responsables politiques n’ont plus de véritable projet. L’utopie moderne — l’émancipation par le progrès — s’est essoufflée, laissant un sentiment d’impuissance. L’ouvrage met au jour trois visions du futur qui émergent sous les décombres du récit dominant et rouvre le champ des possibles pour retrouver le goût de l’invention collective et croire, à nouveau, que demain « peut en valoir la peine ».

Avec Cracker l’algorithme, Laurent François démonte les mécaniques invisibles des plateformes qui capturent l’attention. « On like, on scrolle, on s’épuise » : les réseaux promettaient du lien, ils ont surtout pris le temps et parfois la joie. L’essai propose des voies très concrètes pour « réenchanter Internet », reprendre la main sur nos usages et retrouver un sens du collectif à l’ère numérique. Il s’agit de comprendre comment habiter le numérique sans s’y perdre, en réorientant pratiques et imaginaires loin de l’épuisement attentionnel.

Ces deux premiers titres incarnent l’ambition éditoriale de « Émergences » : partir du réel, des données et des aspirations des Français pour éclairer les transformations en cours, sans céder au pessimisme ambiant ni à l’optimisme béat.

La collection s’appuie sur l’expertise de L’ObSoCo en observation et analyse des évolutions sociétales, et sur le savoir-faire des Éditions de l’Aube, maison indépendante basée à La Tour d’Aigues, forte d’un catalogue de plus de 1500 titres d’essais, documents et littérature, dont la devise est : « Comprendre le présent pour imaginer l’avenir. »

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com