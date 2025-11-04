Lady Nazca : une bande dessinée et un films redonnent vie à Maria Reich

Lady Nazca, à paraître le 7 janvier 2026 chez Grand Angle, de l’auteur et dessinateur Nicolas Delestret propose un thriller archéologique fascinant, où science, légende et quête de vérité s’entremêlent dans une aventure humaine bouleversante.

Inspirée par le destin réel de Reiche, la bande dessinée mêle rigueur historique et souffle romanesque, explorant la frontière entre découverte scientifique et quête intime.

Une héroïne libre et visionnaire

Le récit retrace le parcours d’une femme libre dans un monde qui ne l’était pas. Expatriée allemande vivant au Pérou, Maria Reiche, « mathématicienne et assumant son homosexualité au temps du nazisme », voit sa vie basculer lorsqu’elle suit l’archéologue américain Paul Kosok dans le désert. Ensemble, ils découvrent ces gigantesques figures animales tracées dans le sable, qu’elle interprétera toute sa vie durant comme un calendrier astronomique d’une précision inouïe.

Cette grande aventure scientifique devient aussi, sous la plume de Delestret, « une formidable quête de soi-même ». Par son trait lumineux et ses paysages monumentaux, l’artiste donne chair à une femme déterminée, entre solitude, passion et dévouement absolu.

Le mythe de Maria Reiche ne s’arrête pas à la bande dessinée. Son incroyable parcours fera également l’objet d’une adaptation cinématographique. Réalisé par Damien Dorsaz, le film Lady Nazca sortira le 10 décembre 2025. Porté par Devrim Lingnau (L’Impératrice) et Guillaume Gallienne, ce long-métrage franco-allemand promet de « retracer la découverte des mystérieuses lignes de Nazca et la quête d’une femme prête à consacrer sa vie à les protéger », selon le communiqué de l’éditeur.

Par Cécile Mazin

