Histoires et imagination au cœur des 30 ans de la Nuit du conte

Depuis trois décennies, la Nuit du conte rassemble des milliers de participantes et participants dans toute la Suisse. L’événement mobilise un large réseau d’écoles, de bibliothèques, de librairies, de maisons de quartier, de centres de jeunes et d’institutions culturelles. Chacun est invité à ouvrir ses portes et à offrir un espace dédié aux récits. Dans une atmosphère conviviale et créative, les conteuses et conteurs transmettent le goût des mots et le plaisir de l’imaginaire, au cœur d’un moment intergénérationnel.

Un rendez-vous culturel incontournable

Avec environ 750 événements et plus de 55.000 participantes et participants chaque année, la Nuit du conte figure parmi les plus grands rendez-vous culturels du pays. Écouter une histoire, c’est aussi voyager sans quitter sa chaise : une expérience que beaucoup qualifient d’inoubliable. Pour cette édition anniversaire, les récits exploreront le passé ou imagineront le futur, selon l’inspiration des conteuses et conteurs.

Biographies émouvantes, contes revisités, fictions fantastiques ou classiques de la science-fiction : chaque texte sera une invitation à franchir les frontières du temps. Comme le rappelle l’équipe organisatrice, « Chaque histoire devient un passeport vers une autre époque. » Une promesse fidèle à l’esprit de la Nuit du conte : faire de la lecture un moment de partage et de découverte pour toutes les générations.

