Maradona, génie, mythe et miracle

Pour l’auteur, à l’heure d’un football sous vidéo-surveillance (VAR), ce qu’a réalisé El D10S ne peut disparaitre, après tant de miracles sur le terrain du jeu et des plaisirs. Prolonger l’héritage de cette icône christique, rendre hommage à un champion hors norme, comprendre ce virtuose cabossé par la vie, voilà ce que Bernard Morlino s’applique à faire avec talent et franchise. Un travail salué par une préface d’Éric Cantona.

Les éditions Les livres de la Promenade nous en offrent les premières pages en avant-première :

Bernard Morlino, né 1952 à Nice, est journaliste, écrivain et biographe. Ses deux thèmes de prédilection : la littérature et le sport. D’Émmanuel Berl à Éric Cantona en passant par Louis Nucéra ou l’OGC Nice, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages.

Parution le 18 novembre 2025.

