Une saga familiale entre exil, mémoire et révélation

Dans Le destin des Deverill, Santa Montefiore explore les racines et les secrets d’une lignée marquée par l’exil. Partie pour honorer les dernières volontés de sa mère, Faye découvre à Ballinakelly les silences et les blessures d’une enfance modeste, sur une terre façonnée par la mémoire et la famine. Ce voyage devient une quête d’identité où le présent se mêle au passé, révélant la véritable raison du lien d’Arethusa avec l’Irlande.

Née en 1970 dans le Hampshire, Santa Montefiore a publié plus de 25 romans, traduits dans plus de 20 langues et vendus à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde. Elle vit à Londres avec son mari, l’historien Simon Sebag Montefiore, et leurs deux enfants.

Les éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Par Clotilde Martin

